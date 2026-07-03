لمتابعة انتظام الخدمات الطبية .. اجتماع تنظيمي لطوارئ رعاية بورسعيد

عقدت غرفة طوارئ رعاية بورسعيد الصحية اجتماعا لمتابعة انتظام سير العمل وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على مدار الساعة خلال ذكرى ثورة 30 يونيو.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، برفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة خلال الإجازات الرسمية، وبتكليف من الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد

غرفة الطوارئ بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد تعقد اجتماعًا

وترأس الاجتماع الدكتور محمد صبح، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع الهيئة ببورسعيد، حيث تمت مراجعة جاهزية المنشآت الصحية، والاطمئنان على كفاءة تشغيل أقسام الطوارئ والرعايات المركزة والأقسام الداخلية، إلى جانب التأكد من انتظام تواجد الأطقم الطبية والتمريضية وفق الجداول المعتمدة، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

كما ناقش الاجتماع مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، واستعرض جاهزية غرف العمليات والأقسام الحرجة، مع التأكيد على استمرار التنسيق المباشر بين المستشفيات وغرفة الطوارئ لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات أو حالات طارئة.

وأكد الدكتور محمد صبح أهمية المتابعة الميدانية المستمرة داخل المنشآت الصحية، والالتزام الكامل بخطط الطوارئ، بما يسهم في تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية للمواطنين طوال فترة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

ويأتي ذلك ضمن جهود فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد لتعزيز كفاءة الأداء وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية بأعلى مستويات الجودة في مختلف المنشآت التابعة للهيئة.