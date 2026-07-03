واصلت المحاسبة شيماء العزبي، رئيسة حي المناخ، والمهندسة شيماء جودة، رئيسة حي العرب، بمحافظة بورسعيد قيادتهما للحملة المكبرة داخل حديقة المنتزه ؛ لمتابعة مستوى الانضباط والتأكد من إزالة كافة الإشغالات والمخالفات، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للحديقة وتوفير أجواء آمنة ومنظمة للمواطنين والزائرين.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، باستمرار المتابعة الميدانية المكثفة خلال إجازة ذكري ثورة ٣٠ يونيو

وخلال الحملة ، وجهت رئيستا الحيين برفع كافة الإشغالات والتعديات الناتجة عن استغلال بعض المساحات بصورة مخالفة، مع التأكيد على عدم السماح بأي ممارسات تعيق حركة المواطنين داخل الحديقة أو تؤثر على الشكل الجمالي والحضاري لها، خاصة مع الإقبال الكبير من الأسر والأطفال خلال أيام العطلات والإجازة الصيفية.

يحدث بمناخ وعرب بورسعيد حملات مكثفة لتحقيق الانضباط

وشملت الجولة المرور على مداخل الحديقة، مسارات المشاة، أماكن الجلوس، والمناطق المحيطة، بمشاركة القيادات والأجهزة التنفيذية المعنية بالحي وفرق العمل الميدانية من إدارات الإشغالات ، الكهرباء، والمتابعة، حيث تم التأكيد على استمرار التواجد الميداني والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو تعديات طوال فترة الإجازة الصيفية.

وتُعد حديقة المنتزه واحدة من أبرز المتنزهات المفتوحة بمحافظة بورسعيد، وتشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال المناسبات والأعياد، خاصة بعد أعمال التطوير الشاملة التي شهدتها، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.



وأكدت المحاسبة شيماء العزبي أن الحملات الميدانية مستمرة على مدار الساعة للحفاظ على الانضباط داخل المتنزهات والحدائق العامة، مشددة على أن راحة المواطنين والحفاظ على حقهم في الاستمتاع بمتنزهات نظيفة وآمنة يأتي على رأس أولويات الأجهزة التنفيذية.

