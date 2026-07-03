نائب محافظ بورسعيد يقود جولة تفقدية موسعة لشواطئ الباسلة وبورفؤاد .. صور

أجرى الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، جولة تفقدية موسعة شملت شواطئ بورسعيد وبورفؤاد، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات الشاطئية والوقوف على مستوى كفاءة الخدمات المقدمة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بالمتابعة المستمرة لكافة القطاعات الخدمية وتأمين سبل الراحة والأمان للمواطنين والزائرين خلال موسم الصيف

ورافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية سمر الموافي رئيسة مدينة بورفؤاد، والدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، و إنجي موسى مديرة الشاطئ، فضلاً عن تواجد الأجهزة التنفيذية المعنية.

نائب محافظ بورسعيد يقود جولة تفقدية موسعة لشواطئ بورسعيد وبورفؤاد

وشملت الجولة المرور على طول شواطئ بورسعيد وبورفؤاد، حيث تفقد نائب المحافظ ومرافقوه انتظام منظومة الإنقاذ، والتأكد من الانتشار الكامل لرجال الإنقاذ والمشرفين على طول الساحل، وجاهزية المعدات البحرية والأبراج لضمان سلامة المصطافين، بالإضافة إلى متابعة جهود رفع المخلفات وتجميع القمامة أولاً بأول من على الرمال والممرات لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي اللائق.

وشدد الدكتور عمرو عثمان، خلال الجولة، على ضرورة الاستمرار في تكثيف حملات النظافة والرفع الفوري لكافة المخلفات على مدار اليوم، والالتزام بأعلى معايير اليقظة والجاهزية لفرق الإنقاذ، مؤكداً أن تضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الشاطئ هو الضمان الأساسي لتقديم خدمة متميزة تليق بمكانة بورسعيد وتوفر متنفسًا حضاريًا وآمنًا لجميع الأهالي والوافدين للمحافظة.