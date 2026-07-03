تجهيز 9 مراكز شباب بمختلف أحياء بورسعيد لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، الانتهاء من تجهيز 9 مراكز شباب وتنمية شبابية بمختلف أحياء المحافظة، لعرض مباراة مصر وأستراليا، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس العالم، في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم الجمعة، وذلك ضمن دعم الرياضة وتشجيع المواطنين على متابعة المنتخب الوطني في أجواء جماهيرية متميزة تحت إشراف الدكتور محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة ، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، إبراهيم أبو ليمون.

وذكر المر كز الإعلامي للمديرية، في بيان، أنه تم توفير شاشات العرض وتجهيز أماكن استقبال الجماهير داخل مراكز الشباب، بما يتيح للمواطنين متابعة المباراة وسط أجواء احتفالية ورياضية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تنظيم عملية المشاهدة.

وأوضح البيان أن قائمة مراكز الشباب والتنمية الشبابية التي تم تجهيزها تضمنت: مركز شباب الاستاد، ومركز شباب السلام، ومركز المدينة (الساحة الشعبية)، ومركز التنمية الشبابية بورفؤاد، ومركز التنمية الشبابية سبورتنج، ومركز التنمية الشبابية الزهور، ومركز التنمية الشبابية أكتوبر، ومركز شباب الحرفيين، ومركز التنمية الشبابية بالحي الإماراتي.

وأشار البيان إلى أنه تم التأكيد على فتح جميع الأندية الرياضية أمام الأعضاء لمتابعة المباريات، وتوفير الأجواء المناسبة للجماهير.