قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار تويوتا رايز 2026 في السعودية
فحوصات طبية تحسم موقف كريم حافظ من مواجهة الأرجنتين
أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 4 يوليو 2026.. كم سجلت أنبوبة البوتاجاز؟
ترامب: محادثات واشنطن وطهران أُرجئت أسبوعًا.. ونتنياهو في البيت الأبيض بعد أيام
أحمد موسى : الرئيس السيسي أكد تمسك مصر بالسلام لمن يريده .. ولن تنحني إلا للمولى
ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء في السوق اليوم..وصلت كام؟
خبر غير متوقع في منتخب مصر قبل مواجهة الأرجنتين
ترامب : علاقتي بنتنياهو جيدة جدًا .. ويعلم من هو الزعيم
رجل واحد.. تعليق قوي من احمد موسى على افتتاح القيادة الاستراتيجية | بث مباشر
خضار شهير يقوى المناعة وينسف الوزن الزائد
2000 جنيه| سعر الجنيه الذهب يقفز بقوة.. وعيار 21 يخالف التوقعات
ترامب ولبنان .. هل يعيد رسم خريطة النفوذ في الشرق الأوسط أم يفتح الباب لتهديدات جديدة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال المرحلة النهائية لتطوير شارع 15 سبتمبر.. صور

بدء وضع الطبقة الرابطة الأولى بداية من شارع الجمهورية وصولا إلى شارع جواد حسني بجوار الترسانة
بدء وضع الطبقة الرابطة الأولى بداية من شارع الجمهورية وصولا إلى شارع جواد حسني بجوار الترسانة
محمد الغزاوى

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، جولاته الميدانية الموسعة، حيث تفقد أعمال المرحلة النهائية من تطوير شارع 15 سبتمبر بمدينة بورفؤاد، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على آخر مستجدات الأعمال، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري  

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و الأستاذة سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد والمهندسة احسان بورمة مدير مديرية الطرق والنقل

واطلع محافظ بورسعيد على ما تم تنفيذه من أعمال التطوير، والتي شملت تطوير الجزيرة الوسطى، وزيادة المسطحات الخضراء، وأعمال التنسيق الحضاري، إلى جانب تكثيف أعمدة الإضاءة، بما يسهم في إضفاء مظهر حضاري وجمالي على الشارع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

بدء وضع الطبقة الرابطة الأولى بداية من شارع الجمهورية وصولا إلى شارع جواد حسني بجوار الترسانة

وأكد المحافظ أنه جرى الانتهاء من أعمال الطبقة السطحية النهائية بداية من شارع الجزائر حتى شارع 12 وجاري الانتهاء من أعمال البلدورات و التخطيط المروري

كما يجري بدء وضع الطبقة الرابطة الأولى بداية من شارع الجمهورية وصولا إلى شارع جواد حسني بجوار الترسانة ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، مؤكدًا ضرورة استكمال أعمال الإنترلوك بالأرصفة المحيطة بالجزيرة الوسطى، والاهتمام بأعمال الزراعة والري والصيانة الدورية للحفاظ على استدامة المساحات الخضراء.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بأعمال التطوير والتجميل والتنسيق الحضاري، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن التوسع في المساحات الخضراء وتطوير الطرق ورفع كفاءة الإضاءة يأتي في إطار النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها محافظة بورسعيد في مختلف القطاعات.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد مدينة بورفؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قبل اداءه غدا|مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة :42 سؤال بـ60 درجة

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

بطاقات التموين

بشرى سارة من التموين.. تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم .. ترقبوها

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

العميد حسام حسن

غضب إسرائيلي بعد إهداء حسام حسن فوز منتخب مصر للشعب الفلسطيني

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

أسعار البيض

عاودت الصعود.. كم وصل سعر كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

مرشح ديمقراطي بارز للكونجرس: سأرفض استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل

زيلينسكي

الكرملين: زيلينسكي مرحب به في موسكو عندما يكون مستعدًا لاتخاذ قرارات حاسمة

إندونيسيا

إندونيسيا تدعو إلى تعزيز العمل المناخي في آسيا والمحيط الهادئ في اجتماع أممي

بالصور

أمراض القلب تنتظر متبعي هذا النظام الغذائي .. دراسة تحذر

مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة
مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة
مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة

نصائح لتقليل لدغات الحشرات لأصحاب البشرة الحساسة

كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشمش يوميا؟

فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش

إيهاب توفيق يحتفل بتأهل منتخب مصر في حفل كامل العدد

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

فيديو

القيادة الاستراتيجية للدولة

القيادة الاستراتيجية.. القلعة العسكرية الجديدة ترسم ملامح القوة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد