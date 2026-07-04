محافظ بورسعيد يتفقد أعمال المرحلة النهائية لتطوير شارع 15 سبتمبر.. صور

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، جولاته الميدانية الموسعة، حيث تفقد أعمال المرحلة النهائية من تطوير شارع 15 سبتمبر بمدينة بورفؤاد، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على آخر مستجدات الأعمال، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و الأستاذة سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد والمهندسة احسان بورمة مدير مديرية الطرق والنقل

واطلع محافظ بورسعيد على ما تم تنفيذه من أعمال التطوير، والتي شملت تطوير الجزيرة الوسطى، وزيادة المسطحات الخضراء، وأعمال التنسيق الحضاري، إلى جانب تكثيف أعمدة الإضاءة، بما يسهم في إضفاء مظهر حضاري وجمالي على الشارع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

بدء وضع الطبقة الرابطة الأولى بداية من شارع الجمهورية وصولا إلى شارع جواد حسني بجوار الترسانة

وأكد المحافظ أنه جرى الانتهاء من أعمال الطبقة السطحية النهائية بداية من شارع الجزائر حتى شارع 12 وجاري الانتهاء من أعمال البلدورات و التخطيط المروري

كما يجري بدء وضع الطبقة الرابطة الأولى بداية من شارع الجمهورية وصولا إلى شارع جواد حسني بجوار الترسانة ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، مؤكدًا ضرورة استكمال أعمال الإنترلوك بالأرصفة المحيطة بالجزيرة الوسطى، والاهتمام بأعمال الزراعة والري والصيانة الدورية للحفاظ على استدامة المساحات الخضراء.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بأعمال التطوير والتجميل والتنسيق الحضاري، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن التوسع في المساحات الخضراء وتطوير الطرق ورفع كفاءة الإضاءة يأتي في إطار النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها محافظة بورسعيد في مختلف القطاعات.