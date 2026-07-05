محافظ بورسعيد يتفقد مركز طب أسرة بورفؤاد ثان لمتابعة مستوى الخدمات | صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أمس، مركز طب أسرة بورفؤاد ثان بمنطقة الأمل بمدينة بورفؤاد، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد

جاء ذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

وخلال الجولة، تفقد محافظ بورسعيد مختلف أقسام المركز، واطلع على آلية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، كما التقى بعدد من المرضى والمترددين على المركز، واستمع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمة، مؤكدًا حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية تليق بالمواطنين.

المحافظ يلتقي المرضى والأطقم الطبية ويشدد: توفير أفضل رعاية صحية

كما حرص المحافظ على لقاء الأطقم الطبية والعاملين بالمركز، ومؤكدًا أهمية مواصلة العمل بروح الفريق والالتزام بأعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات الطبية.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة استمرار توفير كافة سبل الراحة للمترددين على المراكز والوحدات الصحية، والعمل على تيسير الإجراءات وسرعة صرف الدواء لاصحاب الأمراض المزمنة و لكبار السن والتيسير عليهم، مع الالتزام بحسن استقبال المواطنين وسرعة تلبية احتياجاتهم، بما يضمن تقديم خدمة صحية متميزة في بيئة إنسانية ولائقة.

كما وجه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة لتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والانتظام في صرف العلاج للمواطنين دون تأخير، مع الحفاظ على كفاءة العمل

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تولي قطاع الصحة اهتمامًا بالغًا، باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى استمرار الجولات الميدانية لمتابعة أداء المنشآت الصحية والوقوف على أي احتياجات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لأبناء بورسعيد