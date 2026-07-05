محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي لأعمال توصيل المرافق باستاد النادي المصري | صور

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، الموقف التنفيذي لأعمال توصيل المرافق بالاستاد، وذلك ضمن خطة العمل المكثفة الجارية للانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و الأستاذ خالد النحلة وكيل مديرية الشباب والرياضة و الاستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ بمشروع استاد النادي المصري

قرب الانتهاء من توصيل الكهرباء للاستاد خلال 10 أيام

وأكد محافظ بورسعيد على استمرار أعمال ترفيق الاستاد، مشددًا على ضرورة التنسيق المستمر بين جميع الجهات المنفذة، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، بما يضمن خروج المشروع في أفضل صورة تليق بتاريخ النادي المصري وجماهيره العريقة

وأوضح المحافظ أن أعمال توصيل المرافق تشهد تقدمًا ملحوظًا، حيث تتواصل أعمال ربط المرافق الداخلية بالمرافق الخارجية، كما تم الانتهاء من توصيل المياه وخطوط الاتصالات والإنترنت، مع قرب الانتهاء من توصيل الكهرباء للاستاد خلال عشرة أيام، واستكمال باقي أعمال المرافق بالتوازي

وفي سياق متصل، أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون أن طريق عاطف السادات سيتم فتحه أمام الحركة المرورية يوم الثلاثاء المقبل، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال به، نظرًا لما يمثله من شريان مروري حيوي يخدم أبناء المحافظة ويسهم في تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

كما وجه المحافظ بالبدء في أعمال امتداد شارع الأمين، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المحاور والطرق المحيطة بمشروع الاستاد، بما يحقق التكامل بين المشروع والمنطقة المحيطة به

وأكد محافظ بورسعيد أن مشروع استاد النادي المصري الجديد يُعد أحد أهم المشروعات الرياضية والتنموية بالمحافظة، لما يمثله من إضافة قوية للبنية التحتية الرياضية، ويسهم في توفير منشأة رياضية حديثة تليق بتاريخ النادي المصري العريق، وتخدم قطاع الشباب والرياضة والأجيال القادمة

وأشار المحافظ إلى أن الأعمال تتواصل على مدار الساعة داخل المشروع، مع متابعة ميدانية مستمرة، لضمان سرعة الإنجاز وفق أحدث المواصفات العالمية، ليصبح الاستاد صرحًا رياضيًا متكاملًا يضاف إلى سجل الإنجازات التنموية بمحافظة بورسعيد