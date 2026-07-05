محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير «ساحة النصر» والمنطقة المحيطة |صور

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، جولاته الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية، حيث تفقد الموقف التنفيذي لأعمال تطوير "ساحة النصر" والمنطقة المحيطة بمجمع المطاعم وكورنيش بورسعيد، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتطوير الميادين والساحات العامة لتقديم بيئة حضارية تليق بأبناء بورسعيد وزائريها.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والدكتور محمد الغندور استشاري المحافظة للمشروعات وشيماء العزبي رئيس حي المناخ والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات ،، حيث تابع المحافظ معدلات الإنجاز في مختلف مكونات المشروع، واطلع على أعمال التشطيبات النهائية الجاري تنفيذها، إلى جانب أعمال توصيل المرافق، تمهيدًا للانتهاء الكامل من المشروع.

قرب الانتهاء من أعمال المباني والخرسانات بساحة النصر.. وجارٍ استكمال قواعد التماثيل بميداني " النصر والعميد يسري عمارة"

واستمع محافظ بورسعيد إلى شرح تفصيلي حول نسب التنفيذ، حيث تم الانتهاء من أعمال المباني والخرسانات الخاصة بـ"ساحة النصر"، كما يجري الانتهاء من تنفيذ قاعدة التمثال الخاصة بساحة وميدان النصر، مع قرب الانتهاء من قاعدة التمثال الخاصة بميدان العميد يسري عمارة، بالتوازي مع استكمال اللمسات النهائية بكافة عناصر المشروع.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بسرعة تكثيف الأعمال والانتهاء من جميع الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والدقة في التنفيذ، مؤكدًا أن المشروع يمثل أحد أهم المشروعات الحضارية التي ستسهم في تطوير الواجهة السياحية والجمالية للمدينة، خاصة بمنطقة الكورنيش ومجمع المطاعم، بما يعكس الوجه الحضاري المتميز لمحافظة بورسعيد

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير الشامل ورفع كفاءة الميادين والمحاور الرئيسية، بما يواكب خطة التنمية التي تشهدها بورسعيد في مختلف القطاعات، ويسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين