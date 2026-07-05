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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نادي المريخ على أعتاب مرحلة جديدة من التطوير فى بورسعيد | صور

محافظ بورسعيد يتفقد نادي المريخ الرياضي ويوجه بدراسة إمكانية إجراء توسعات للنادي
محافظ بورسعيد يتفقد نادي المريخ الرياضي ويوجه بدراسة إمكانية إجراء توسعات للنادي
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، نادي المريخ الرياضي، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، وأحمد جوهر عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة نادي المريخ، وأحمد فرغلي عضو مجلس النواب والدكتور محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة.

جاء ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد لدعم وتطوير المنشآت الرياضية والارتقاء بالبنية التحتية للأندية.

واستهل محافظ بورسعيد جولته بتفقد مختلف منشآت النادي، واطلع على الإمكانات الرياضية والخدمية التي يضمها، مؤكدًا أن نادي المريخ يُعد أحد أهم الأندية الرياضية بمحافظة بورسعيد، ويحظى بتاريخ رياضي كبير وقاعدة جماهيرية واسعة.

محافظ بورسعيد يتفقد نادي المريخ الرياضي ويوجه بدراسة إمكانية إجراء توسعات  للنادي

وتابع المحافظ سير العمل بمشروع المول الاقتصادي الجاري إنشاؤه داخل النادي، والذي يستهدف تنمية الموارد الذاتية للنادي وتعزيز قدرته على توفير مصادر دخل مستدامة، بما يدعم خطط التطوير المستقبلية ويسهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية والخدمية بالنادي.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون خلال الجولة بدراسة إمكانية إجراء توسعات داخل نادي المريخ، بما يواكب حجم الأنشطة الرياضية والاجتماعية التي يشهدها النادي، ويتيح الاستفادة المثلى من المساحات المتاحة، مؤكدًا أهمية تنفيذ الأعمال وفق رؤية متكاملة تحقق التطوير المنشود، مع الحفاظ على الهوية التاريخية للنادي

كما شدد محافظ بورسعيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع الاقتصادي، والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، لضمان سرعة التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة، بما يحقق أهداف المشروع في دعم الموارد المالية للنادي.

وأكد المحافظ أن محافظة بورسعيد تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأندية والمنشآت الرياضية، انطلاقًا من دورها في احتضان الشباب وصقل المواهب، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البنية الرياضية يمثل استثمارًا في مستقبل الأجيال القادمة، ويعزز من مكانة بورسعيد كإحدى القلاع الرياضية الرائدة على مستوى الجمهورية.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد نادى المريخ

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