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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دمج الشركات والجماهيرية.. وزير الرياضة يعلن شراكات جديدة بين الأندية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
رباب الهواري

أكد الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد للإعلان عن خطوة جديدة تستهدف تطوير منظومة كرة القدم المصرية، من خلال عقد شراكات بين أندية الشركات والأندية الجماهيرية، بما يسهم في تعزيز التعاون والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى مختلف الأندية.

مؤتمر موسع للإعلان عن التفاصيل

وأوضح وزير الشباب والرياضة، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه سيتم الكشف رسميًا عن هذه المبادرة خلال مؤتمر موسع، سيتم خلاله استعراض تفاصيل الشراكات وآليات تنفيذها، إلى جانب الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها من خلال هذا التعاون.

تعاون بين أندية الشركات والأندية الجماهيرية

وأشار الوزير إلى أن الشراكات ستجمع بين قطاع كرة القدم في أحد أندية الشركات وأحد الأندية الجماهيرية، في إطار رؤية تستهدف تحقيق التكامل بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الفنية والإدارية، بما ينعكس إيجابًا على تطوير اللعبة وزيادة القدرة التنافسية للأندية.

التواجد داخل مدينة النادي الجماهيري

وأضاف جوهر نبيل أن الاتفاق يتضمن أن يكون التواجد والنشاط الكروي داخل مدينة النادي الجماهيري، وهو ما يعزز الاستفادة من البنية التحتية والمنشآت الرياضية الموجودة بالفعل، مع الحفاظ على هوية الأندية الجماهيرية ودورها التاريخي في الكرة المصرية.

رؤية لتطوير كرة القدم المصرية

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لدعم الأندية ورفع كفاءة منظومة كرة القدم، من خلال تشجيع نماذج التعاون والاستثمار الرياضي، بما يحقق الاستدامة المالية والفنية، ويوفر بيئة مناسبة لاكتشاف المواهب وتطويرها.

واختتم وزير الشباب والرياضة تصريحاته بالتأكيد، أن المؤتمر المرتقب سيشهد الإعلان عن جميع تفاصيل هذه الشراكات، التي تمثل مرحلة جديدة في مسار تطوير كرة القدم المصرية، بما يخدم مصالح الأندية والجماهير، ويعزز من قدرة المنظومة الرياضية على تحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل دورى نايل اخبار الرياضة

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