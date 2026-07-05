لأول مرة بمحافظة بورسعيد.. اللواء أبو ليمون يوافق على تنفيذ مشروع أول ممر آمن إلى البحر لذوي القدرات الخاصة

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على تنفيذ أول مشروع من نوعه بالمحافظة لإنشاء ممر آمن يتيح وصول الأشخاص ذوي الهمم إلى مياه البحر بسهولة وأمان، إلى جانب تخصيص نطاق شاطئي مجهز لاستقبال المكفوفين وضعاف السمع، بما يضمن لهم الاستفادة الكاملة من الخدمات الشاطئية في بيئة آمنة ومهيأة

ياتي ذلك في إنجاز جديد يُضاف إلى جهود محافظة بورسعيد في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، وضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير شاطئ بورسعيد والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين،

تخصيص نطاق شاطئي مجهز للمكفوفين وضعاف السمع ضمن خطة تطوير الشاطئ

ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية محافظة بورسعيد نحو التحول إلى محافظة صديقة لذوي الهمم، من خلال توفير بنية تحتية وخدمات تراعي احتياجاتهم، وتكفل لهم حق الوصول الآمن والمتكافئ إلى المرافق العامة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز مبادئ الدمج والمساواة وتحقيق التنمية المستدامة

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تضع ملف دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم على رأس أولوياتها، وتسعى إلى تنفيذ مشروعات نوعية تحقق لهم أعلى درجات الاستقلالية والاندماج في مختلف مناحي الحياة، مشيرًا إلى أن تطوير شاطئ بورسعيد لا يقتصر على رفع كفاءة البنية التحتية والمظهر الحضاري، بل يمتد ليشمل توفير خدمات إنسانية تراعي جميع فئات المجتمع دون استثناء.

وأوضح المحافظ أن المشروع يمثل خطوة رائدة نحو توفير تجربة شاطئية متكاملة وآمنة للأشخاص ذوي الهمم ، ويعكس التزام المحافظة بتطبيق معايير الإتاحة الشاملة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانة بورسعيد كواحدة من المحافظات الرائدة في تقديم خدمات متطورة تراعي احتياجات جميع المواطنين والزائرين