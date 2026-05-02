طبيب يكشف كوارث صحية عند اتباع نظام الطيبات.. ماذا قال؟

أثار نظام الطيبات للدكتور ضياء العوضي خلال الأيام الماضية جدل واسع على السوشيال ميديا، مما عاد الحديث بقوة عن أسس التغذية السليمة والعودة إلى الطعام الطبيعي المتوازن، بعيدا عن العادات الغذائية الخاطئة التي أصبحت تهدد الصحة العامة.

أهمية تناول الألبان و الدجاج وخطورة نظام الطيبات

وقال الدكتور محمد أبو السعود، استشاري التغذية العلاجية، إن تناول منتجات الألبان مثل اللبن والجبن والزبادي ضروري، لكونها من أقوى مصادر البروتين والكالسيوم وفيتامين د، مع استثناء الحالات التي تعاني من حساسية اللاكتوز أو الكازين أو مشكلات القولون.

واستشهد بقوله تعالى:

{وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} [سورة النحل: 66]،

كما أشار إلى الحديث الشريف: “عليكم بألبان البقر، فإنها ترم من كل الشجر، وهو شفاء من كل داء”.

وأضاف أبو السعود في تصريحات لـ صدى البلد:"أن البروتينات الخفيفة مثل الدواجن والبيض تلعب دور مهم في بناء العضلات، لافتا إلى ما ورد عن النبي ﷺ، حيث قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: “رأيت النبي ﷺ يأكل دجاجًا”.

وأكد استشاري التغذية العلاجية، على أهمية شرب المياه بكميات كافية يوميا، موضحا أن الجسم يعتمد عليها بشكل أساسي، وحذر في الوقت نفسه من تناول العصائر المصنعة لاحتوائها على مواد حافظة وسكريات مرتفعة، مستشهد بقوله تعالى:

{وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} [سورة الأنبياء: 30].

وتابع أن الخضروات والفواكه عنصر لا غنى عنه في أي نظام غذائي صحي، مع ضرورة الاعتدال في تناول الفاكهة، مشيرا إلى ما ورد في السنة عن حب النبي ﷺ للدباء، حيث قال أنس بن مالك رضي الله عنه: “فما زلت أحب الدباء من يومئذٍ” (رواه مسلم).

وحذر الدكتور محمد أبو السعود من الإفراط في تناول السكريات المصنعة مثل الشوكولاتة القابلة للدهن، وأكد أنها من الأسباب الرئيسية للسمنة والأمراض المزمنة، كما شدد على خطورة التدخين لأنه من أبرز مسببات الوفاة.

وفي سياق متصل، شدد على ضرورة عدم التوقف عن تناول أدوية الأمراض المزمنة مثل السكري أو الضغط أو أمراض الغدة أو السرطان دون الرجوع للطبيب، مستشهدًا بقوله تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}.

