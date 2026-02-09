فوز غازي عنتاب على قاسم باشا في الدوري التركي

تغلب فريق غازي عنتاب على ضيفه قاسم باشا بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري التركي الممتاز .

ورغم النقص العددي في صفوف غازي عنتاب إلا أنه تمكن من تحقيق الانتصار الثمين مستفيدا من ثنائية، البولندي كاسبر كوزولفسكي في الدقيقة 24، والفرنسي محمد بايو في الدقيقة 36، بعدما كان أدريان بينيديتشاك قد تقدم بهدف لقاسم باشا في الدقيةق 16.

ولعب غازي عنتاب بنقص عددي منذ الدقيقة 42 لطرد لاعبه الإيفواري دريسا كمارا.

ورفع غازي عنتاب رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، أما قاسم باشا فيظل في منطقة الخطر برصيد 16 نقطة في المركز السادس عشر، أول مراكز الهبوط.