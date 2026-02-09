"الأرصاد": بداية رمضان تحمل انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن آخر توقعات حالة الطقس خلال الساعات القادمة، مشيرة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الحالية، ووصول ذروتها غدًا حيث تصل العظمى إلى 29 درجة مئوية، مع استمرار موجة الحرارة اليوم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه القيم أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من السنة بحوالي 8 درجات مئوية، متوقعة أن يبدأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس، لتتراوح العظمى بين 23 و24 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أنه اعتبارًا من يوم الجمعة والأسبوع المقبل، سترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مع نشاط للرياح قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، لافتة إلى أن الرياح ستكون أقوى يومي الخميس والجمعة.

وتابعت: "غدًا ستتكون الشبورة المائية حتى الساعة 10 صباحًا، ومع ارتفاع أشعة الشمس ستتلاشى تدريجيًا"، محذرة المواطنين من تخفيف الملابس، ومؤكدة أن المؤشرات تشير إلى تراجع تدريجي في درجات الحرارة مع بداية رمضان، لكنها ستظل أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام.