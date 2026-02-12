قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي
دهب ومخدرات.. التحقيقات تكشف مفاجآت خلال فحص 5 هواتف محمولة بالمقطم
إحالة المتهمين في قضية صغار مدرسة سيدز لـ مفتي الجمهورية
أسعار الياميش 2026 في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان
البنك المركزي يلزم البنوك بتخفيض نسبة الاحتياطي المحتفظ به 16%.. وهذه مزايا القرار
تشريع جديد لزيادة سنوات التعليم الإلزامي وتقليل مواد الثانوية العامة لرفع العبء عن الطلاب.. تصريحات هامة لوزير التعليم من البرلمان.. تفاصيل
محافظ الجيزة يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية بالأهرامات .. صور
إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية العمة بخط "طنطا ـ كفر الشيخ" الدولي
طقس الجمعة 13 فبراير 2026 غير مستقر وأمطار ورياح قوية
75 مريض دخلوا يعملوا مية بيضا راح بصرهم .. القصة الكاملة لمحاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1%
أصل الحكاية

لمرضى السكري: 3 خطوات بسيطة لتناول الأرز دون رفع سكر الدم
ولاء خنيزي

لا يعني إصابة الشخص بالسكري التخلي عن الأرز، لكن مراقبة نوعه وطريقة تحضيره وكمية تناوله تلعب دورًا رئيسيًا في التحكم بمستوى السكر بعد الوجبات. خبراء التغذية يؤكدون أن بعض التعديلات البسيطة يمكن أن تقلل تأثير الأرز على ارتفاع السكر، مع السماح بالاستمتاع بهذا الغذاء الشائع.

تشير الدراسات، بما فيها المنشورة في المعاهد الأمريكية للصحة، إلى أن الأرز الأبيض قد يؤدي إلى ارتفاع سريع لمستوى السكر في الدم، خاصة عند تناوله بكثرة. لكن مع بعض الحيل الغذائية، يمكن للمرضى تقليل هذا التأثير، بحسب موقع تايمز ناو.

1- انتقاء نوع الأرز بعناية

الأرز ليس واحدًا بالنسبة للسكر في الدم. فالأرز الأبيض المصقول يرفع السكر بسرعة، بينما الأنواع ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض تساعد على تثبيت مستواه. من الخيارات المفضلة:

  • الأرز البني
  • الأرز الأحمر أو الأسود
  • الأرز البسمتي بكميات معتدلة
  • الأرز المسلوق

هذه الأنواع تحتوي على ألياف أكثر، مما يبطئ عملية الهضم ويزيد الشبع، كما يساعد على تحسين حساسية الجسم للأنسولين.

2- تبريد الأرز قبل إعادة تسخينه

حيلة فعّالة لتحسين تأثير الأرز على السكر هي تبريده بعد الطهي ثم إعادة تسخينه. هذا يحوّل جزءًا من النشويات إلى "نشا مقاوم" يُبطئ امتصاص الجلوكوز، ويدعم صحة الأمعاء.

فوائد هذه الطريقة:

  • تقليل ارتفاع السكر بعد الأكل
  • تحسين صحة الجهاز الهضمي
  • التحكم في امتصاص الكربوهيدرات

لتطبيقها، يُطهى الأرز كالمعتاد، ثم يُترك ليبرد في الثلاجة لساعات أو طوال الليل، ويعاد تسخينه برفق قبل التناول.

3- ضبط الكمية وتنسيق الوجبة

حتى الأرز الصحي قد يرفع مستوى السكر إذا تم تناوله وحده أو بكميات كبيرة. نصيحة الخبراء: نصف كوب من الأرز المطبوخ لكل وجبة، مع مكونات أخرى لتقليل التأثير:

  • البروتين: مثل البيض، العدس، الدجاج، أو السمك
  • الدهون الصحية: مكسرات، بذور، أو الزبادي
  • الخضروات الغنية بالألياف: حسب الموسم

هذا الأسلوب يُبطئ الهضم ويقلل من ارتفاع السكر المفاجئ، ويُنصح بعدم تناول الأرز وحده، خاصة على معدة فارغة.

