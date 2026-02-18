العراق.. الخميس أول أيام شهر رمضان 2026

أعلنت المرجعية الدينية العليا في النجف، مساء اليوم الأربعاء، عن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان؛ وبذلك يكون يوم غدٍ الخميس أول أيام شهر الصوم.

وذكرت المرجعية الدينية العليا في النجف، في بيان مقتضب، أن “مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، أكد أن يوم غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان”.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس فريق بابل الفلكي، حيدر الهلالي، نجاح الفريق في رصد هلال شهر رمضان في سماء محافظة بابل، رغم وجود بعض العوائق الجوية.

وقال الهلالي، في تصريح له، إن "فريق بابل الفلكي أجرى عملية رصد هلال شهر رمضان، حيث كان القمر موجوداً فلكياً منذ يوم أمس، بعد ولادته، إلا أن الرؤية لم تتحقق في ذلك الوقت من الناحية الشرعية".