سامي قمصان يهنئ إمام عاشور بعيد ميلاده .. فماذا قال

حرص سامي قمصان، المدرب العام السابق في الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، علي تهنئة امام عاشور بمناسبة عيد ميلادة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام .

وكتب سامي قمصان عبر إنستجرام:كل سنه و انت طيب وبخير يا فنان و عقبال مليون سنه يارب.



وحرص إمام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة خاصة للجماهير، عقب الفوز على الجونة، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الخميس، على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر "فيسبوك" فيديو مصور لإمام عاشور قائلا: "ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي وجميع اللاعبين على تحقيق المكسب أمام الجونة وإن شاء الله نواصل الانتصارات وننتظركم في المباريات القادمة".