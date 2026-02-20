18 نجم سوبر.. قائمة لاعبو الوسط المهددين بالرحيل عن فرق أوروبا والخليج

كشفت تقارير إعلامية عن هوية 18 لاعبا في خط الوسط فى مختلف دوريات العالم ومنها المسابقات العربية تنتهي عقودهم في صيف 2026.

ولفتت إلي أنه يتعين على الأندية المحترف بها الـ 18 لاعبا تجديد عقودهم أو السماح لهم بالرحيل ومغادرة صفوف فرقهم والبحث عن فرصة إحترافية جديدة.

وجاءت قائمة لاعبي خط الوسط الذين ستنتهي عقودهم في صيف 2026 على النحو التالي:

1- برناردو سيلفا - مانشستر سيتي

2- ويستون ماكيني - يوفنتوس

3- جوليان براندت - دورتموند

4- ليون غوريتزكا - بايرن ميونخ

5- إيف بيسوما - توتنهام

6- فابينيو - الاتحاد السعودي

7- فرانك كيسي - الأهلي السعودي

8- ماتياس ينسن - برينتفورد

9- دايتشي كامادا -كريستال بالاس

10- نيمار دا سيلفا - سانتوس البرازيلي

11- زافير شلاغر -لايبزيج

12- مارسيلو بروزوفيتش - النصر السعودي

13- لورينزو بيليجريني - روما

14- هيديماسا موريتا -سبورتنج

15- بلال نادر -مارسيليا

16- آرثر أفوم - لوريان

17- كاسيميرو -مانشستر يونايتد

18- جيفرسون ليرما -كريستال بالاس