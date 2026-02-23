نادر شوقي: الأهلي رفض زيزو في البداية.. ولعبت دورا خفيا لاتمام الصفقة

كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين، كواليس رد والد أحمد سيد زيزو في بداية مفاوضات انتقاله إلى الأهلي.



وقال شوقي، خلال ظهوره على قناة النهار، إنه لعب دورًا خفيًا في إتمام الصفقة منذ بدايتها وحتى نهايتها، مشيرًا إلى أن المفاوضات كانت معقدة للغاية بسبب تعدد العروض التي تلقاها اللاعب، إلى جانب ارتباطه بعقد مع الزمالك.



وأوضح أن الأهلي لم يُبدِ مرونة في البداية ورفض فكرة ضم زيزو، خوفًا من تغيير موقف اللاعب، خاصة في ظل وجود سوابق مشابهة.



وأضاف أنه لم يكن هناك تواصل مباشر بين الأهلي وزيزو، حيث تولى هو مهمة الوساطة بدافع رغبته في إتمام الصفقة.



وأشار شوقي إلى أنه لم يتحدث مع زيزو سوى مرة واحدة قبل التوقيع، مؤكدًا أن أغلب المفاوضات كانت مع والده، والتي وصفها بالممتعة، رغم حدوث خلاف وحيد بينهما أثناء فترة وجود اللاعب في نادي ليرس عند تجديد عقده.