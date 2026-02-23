قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 فبراير 2026
تحذير عاجل من المدارس للطلاب المتغيبين خلال فترة التقييمات
فنزويلا.. أكثر من 200 سجين يبدأون إضرابا عن الطعام احتجاجا على قانون العفو
مستوطنون يحرقون مدخل مسجد بالضفة
"فاينانشيال تايمز": تعريفة ترامب العالمية تربك الحلفاء وتمنح الصين والبرازيل أفضلية
بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية
الخارجية الإيرانية: نتابع المسار الدبلوماسي بشأن الملف النووي
ارتفعت 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
جيش الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في بلدة يعبد
طلب إحاطة في النواب لمواجهة فوضى أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة
رياضة

نادر شوقي: الأهلي رفض زيزو في البداية.. ولعبت دورا خفيا لاتمام الصفقة

زيزو
زيزو
منار نور

كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين، كواليس رد والد أحمد سيد زيزو في بداية مفاوضات انتقاله إلى الأهلي.


وقال شوقي، خلال ظهوره على قناة النهار، إنه لعب دورًا خفيًا في إتمام الصفقة منذ بدايتها وحتى نهايتها، مشيرًا إلى أن المفاوضات كانت معقدة للغاية بسبب تعدد العروض التي تلقاها اللاعب، إلى جانب ارتباطه بعقد مع الزمالك.


وأوضح أن الأهلي لم يُبدِ مرونة في البداية ورفض فكرة ضم زيزو، خوفًا من تغيير موقف اللاعب، خاصة في ظل وجود سوابق مشابهة.


وأضاف أنه لم يكن هناك تواصل مباشر بين الأهلي وزيزو، حيث تولى هو مهمة الوساطة بدافع رغبته في إتمام الصفقة.


وأشار شوقي إلى أنه لم يتحدث مع زيزو سوى مرة واحدة قبل التوقيع، مؤكدًا أن أغلب المفاوضات كانت مع والده، والتي وصفها بالممتعة، رغم حدوث خلاف وحيد بينهما أثناء فترة وجود اللاعب في نادي ليرس عند تجديد عقده.

