أمال ماهر تستعرض أناقتها في أحدث إطلالة.. شاهد

حرصت الفنانة أمال ماهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة أمال ماهر

تألقت أمال ماهر في الصور بإطلالة كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ظهرت مرتدية بنطلون كلاسيك باللون الأسود مع بليرز أبيض اتسم بصيحة الكم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

انتعلت أمال ماهر حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت ببعض المجوهرات والإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة ونالت إعجاب متابعيها.

أما من الناحية الجمالية، بدت أمال ماهر بخصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.