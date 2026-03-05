قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بخاف على سُمعتي| مصطفى كامل يكشف تفاصيل أزمة هيفاء وهبي مع «الموسيقيين»: «مبحبش الشطب.. بحس إني قاتل»
قائمة بيراميدز في مواجهة حرس الحدود
منتخب مصر 2009 يبدأ معسكره استعدادا للتصفيات الأفريقية
محافظ الإسكندرية: نعتز بالدور الوطني للنيابة الإدارية في إعلاء سيادة القانون
أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع
أرسنال يهزم برايتون بهدف يتيم وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تدرس استهداف مدنيين للضغط على لبنان
استمرار استبعاد كامويش وغياب هاني.. قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون
واشنطن تبلغ لبنان رسميا بوجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني داخل البلاد
تصعيد خطير.. مسئول إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي
البيت الأبيض: واشنطن ماضية في إنهاء التهديد الإيراني
أحمد موسى: أمريكا تعلم أن مصر آمنة 100% ومعندناش إرهاب.. البيت الأبيض: ترامب ماضٍ في إنهاء التهديد الإيراني | أخبار التوك شو

هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


لأول مرة من الحرب العالمية الثانية.. أحمد موسى: الأمريكان يتباهون بتدمير سفينة إيرانية بطوربيد
أكد الإعلامي احمد موسى، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت تدمير البحرية الإيرانية وكل القطع البحرية الإيرانية .


أستاذ هندسة بترول: خط سوميد يمكنه استقبال 7 مليون برميل نفط من السعودية لنقله إلى البحر المتوسط
أكد  الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن خط سوميد ضمن خطوط انابيب النفط المصرية وهو ضمن باكروة البنية التحتية لقطاع البترول المصري .


أمير مرتضى: أؤيد حسام غالي لرئاسة الأهلي.. وأتمنى رؤية رمضان صبحي بقميص الزمالك
كشف أمير مرتضى منصور عن موقفه من مستقبل الإدارة في النادي الأهلي، مؤكدًا دعمه لتولي حسام غالي رئاسة القلعة الحمراء عقب انتهاء فترة محمود الخطيب، معتبرًا أنه يمتلك الشخصية والخبرة التي تؤهله لهذه المسؤولية.


معندناش إرهاب والجريمة منخفضة.. أحمد موسى: أمريكا تعلم أن مصر آمنة 100%
أكد الإعلامي احمد موسى، أن  أمريكا تعلم أن مصر آمنة بنسبة تصل لـ 100 %.


أبو الغيط يحذر من تداعيات خطيرة للهجمات الإيرانية على دول عربية
نقلت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل تصريحات لـ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، أعرب خلالها عن إدانته الشديدة للهجمات الإيرانية التي طالت عددًا من الدول العربية، محذرًا من خطورة التصعيد الراهن على أمن واستقرار المنطقة.


الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ موجة جديدة من الهجمات ضمن عملية “الوعد الصادق 4”
أفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل، بأن وسائل إعلام إيرانية كشفت عن إطلاق الحرس الثوري الإيراني موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة استهدفت مواقع داخل إسرائيل، وذلك في إطار ما وصفته طهران بـ”الموجة الثامنة عشرة” من عمليات “الوعد الصادق 4”.


البيت الأبيض: ترامب ماضٍ في إنهاء التهديد الإيراني.. وهيمنة كاملة على الأجواء قريبًا
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي، أن الرئيس دونالد ترامب يواصل جهوده لإزالة ما وصفته بـ"التهديد الإيراني"، مشددة على أن الإدارة الأمريكية تتبنى استراتيجية حاسمة للتعامل مع طهران، وذلك وفقا لما ذكرته قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.


مايا دياب: خضعت لعملية تجميد بويضات وعايزة أجيب أطفال تاني
كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب أنها خضعت بالفعل لعملية تجميد البويضات، مؤكدة رغبتها في إنجاب أطفال آخرين خلال الفترة المقبلة، موضحة أن قرارها لا يرتبط بظروف حالية بقدر ما هو خطوة احترازية للمستقبل.


«رجلي مش قادر» .. إصابة عصام صاصا في رامز ليفل الوحش
وقع عصام صاصا مغني المهرجانات ، ضحية حلقة اليوم من برنامج  الفنان رامز جلال " رامز ليفل الوحش "، المذاع على قناة " إم بي سي مصر " .

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

علم مصر

مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

موعد أذان المغرب

النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

مسلسل درش

مسلسل درش الحلقة 15.. ظهور شخصية جديدة لـ مصطفى شعبان

مسلسل المداح أسطورة النهاية

مسلسل المداح 6 الحلقة 16.. حمادة هلال يرفض عروض فتحي عبد الوهاب

شريف سلامة ونيللى كريم

مسلسل على قد الحب الحلقة 15.. تقارب رومانسي بين شريف سلامة ونيللي كريم وشكوك حول مها نصار

ماذا يحدث لك عند تناول شوربة الكوارع على الإفطار؟

3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الإيطالية

سباق ملبورن ينطلق رغم أزمة السفر وفرق فورمولا-1 تصل برحلات خاصة

بدون تكاليف.. طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

