بمواصفات رائدة.. هونر تستعد لإطلاق جهاز لوحي مخصص للألعاب

تواصل شركة هونر HONOR، توسيع منظومة أجهزتها الموجهة للألعاب تحت علامة Win، حيث تشير تسريبات جديدة إلى أن الشركة تعمل حاليا على تطوير جهاز لوحي صغير الحجم عالي الأداء قد يحمل اسم Honor Win Pad Mini.

وكانت هونر قد أطلقت سلسلة هواتف الألعاب Win لأول مرة في السوق الصينية خلال ديسمبر 2025، قبل أن توسع العلامة التجارية لتشمل حواسيب محمولة مخصصة للألعاب، ثم كشفت مؤخرا عن جهاز Win Turbo.

وبحسب معلومات نشرها المسرب الشهير Digital Chat Station، فإن الجهاز اللوحي المرتقب سيأتي بشاشة من نوع OLED مدمجة بقياس يقارب 8 بوصات، مع حواف فائقة النحافة ومعدل تحديث مرتفع للغاية يستهدف عشاق الألعاب والمستخدمين الباحثين عن تجربة سلسة.

وأضاف المسرب أن الجهاز سيعتمد على إحدى معالجات كوالكوم Snapdragon 8 Elite الرائدة، ما يشير إلى توجه هونر لتقديم أداء قوي ينافس أبرز الأجهزة اللوحية المخصصة للألعاب في السوق.

بطارية قد تكون الأكبر في فئتها

ومن أبرز النقاط التي كشف عنها التسريب أن الجهاز قد يضم أكبر بطارية ضمن فئة الأجهزة اللوحية صغيرة الحجم المتوفرة حاليا، وهو ما قد يمنحه أفضلية كبيرة فيما يتعلق بعمر التشغيل أثناء الألعاب والاستخدام المكثف.

ورغم عدم الكشف عن مزيد من المواصفات التقنية، تشير التوقعات إلى إمكانية الإعلان عن الجهاز بالتزامن مع إطلاق سلسلة هواتف Win 2 الجديدة في الصين قبل نهاية العام الجاري.

هونر تستعد لإطلاق جهاز لوحي مخصص للألعاب

هاتف ألعاب رائد بمواصفات استثنائية

وفي تسريب منفصل، تحدث المصدر ذاته عن هاتف ألعاب رائد جديد من هونر دون الكشف عن اسمه الرسمي، لكنه رجح أن يكون Honor Win 2 Pro Max.

ووفقا للتفاصيل المسربة، سيأتي الهاتف بمعالج من فئة Snapdragon 8 Elite Gen 6 المصنعة بدقة 2 نانومتر، إلى جانب بطارية ضخمة بسعة تقارب 10000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن اللاسلكي.

كما يتوقع أن يضم الهاتف شاشة مسطحة بدقة 2K ومعدل تحديث مرتفع، وعدسة تقريب، بالإضافة إلى نظام تبريد نشط مدمج يعتمد على مروحة داخلية، ومستشعر بصمة ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية، وسماعات مزدوجة عالية الجودة، ومقاومة متقدمة للماء.

سلسلة Win 2 قد تضم ثلاثة طرازات

وتشير تقارير سابقة إلى أن سلسلة Honor Win 2 ستتكون من ثلاثة إصدارات مختلفة.

ومن المتوقع أن يأتي الطراز الأساسي بشاشة بدقة 1.5K ومعدل تحديث مرتفع مع معالج Snapdragon 8 Elite، بينما قد يحصل الإصدار المتوسط على شريحة Snapdragon 8 Elite Gen 5 مع مواصفات شاشة مشابهة.

أما الطراز الأقوى، الذي يعتقد أنه Win 2 Pro Max، فقد يضم شاشة OLED LTPS قياس 6.8 بوصة بدقة 2K+ مع دعم معدل تحديث استثنائي يصل إلى 185 هرتز، ما يجعله من بين أسرع الهواتف المخصصة للألعاب في السوق عند إطلاقه.

ومع استمرار توسع هونر في قطاع الألعاب، يبدو أن الشركة تسعى لبناء منظومة متكاملة تشمل الهواتف والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة، في محاولة لمنافسة العلامات المتخصصة في هذا المجال خلال السنوات المقبلة.