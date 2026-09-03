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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يناقش مع «اليونيدو» ومشروع «تجارة» تطوير تكتلي عسل النحل والملابس الجاهزة والمنسوجات.. رفع قدرة الشركات على المنافسة والنفاذ للأسواق

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استمرارًا لجهود محافظة الغربية في دعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة، وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية للاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في تطوير منظومة الإنتاج، استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، وفدًا من خبراء منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» وفريق عمل مشروع «تجارة» الممول من الاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث مستجدات التعاون المشترك في تطوير تكتلي عسل النحل والملابس الجاهزة والمنسوجات بالمحافظة، ومتابعة ما تم تنفيذه من تدخلات لدعم الشركات ورفع قدرتها على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال اللقاء، استعرض الوفد أبرز أوجه الدعم الفني والتكنولوجي التي تم تنفيذها من خلال مشروع «تجارة»، وما شملته من تطبيقات للرقمنة والثورة الصناعية الرابعة داخل الشركات المستفيدة، إلى جانب مناقشة نتائج العمل خلال الفترة الماضية ورؤية التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير سلاسل الإنتاج، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز قدرات الشركات على مواكبة متطلبات الأسواق الحديثة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة تواصل العمل على تطوير التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة وفق رؤية تستهدف تعظيم المزايا الإنتاجية لكل منطقة، وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو وزيادة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع وزارة التنمية المحلية والاتحاد الأوروبي ومنظمة «اليونيدو» في دعم هذا التوجه، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير الإنتاج. وأشار المحافظ إلى أن إدخال نظم الرقمنة والتتبع يمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الشركات وتحسين قدرتها على المنافسة، مؤكدًا استمرار المحافظة في تقديم الدعم والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لاستكمال خطط تطوير التكتلات الاقتصادية.

دعم تكتل عسل النحل 

وأوضح المحافظ أن ما يتم تنفيذه داخل تكتلي عسل النحل والملابس الجاهزة يعكس توجه المحافظة نحو الانتقال بالتكتلات والقرى المنتجة إلى منظومة أكثر تنظيمًا وتطورًا، بما يدعم المنتج المحلي ويفتح أمامه فرصًا أوسع للتسويق والنفاذ إلى الأسواق، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على البناء على ما تحقق واستمرار التعاون مع شركائها في التنمية لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.

والجدير بالذكر أن وفد «اليونيدو» ومشروع «تجارة» أجرى جولة ميدانية شملت مصانع لمنتجات عسل النحل بطنطا، ومصانع للملابس بمدينة المحلة الكبرى، لمتابعة تطبيقات الرقمنة التي تم توفيرها، والتي شملت في قطاع عسل النحل أجهزة تعتمد على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وتوأمًا رقميًا لعمليات التصنيع والماكينات ونظام ERP وتتبع مراحل الإنتاج وإصدار جواز سفر رقمي للمنتج، وفي قطاع النسيج نظامًا للتتبع اللحظي للإنتاج والعمالة والماكينات وإصدار جواز سفر رقمي لكل منتج.

اخبار محافظ الغربية دعم تكتل عسل النحل تحسين خدمات المواطنين رفع كفاءة التبادل التجاري

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