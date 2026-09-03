شاطئ الفن يواصل لياليه بالثغر بأنغام الطرب والتراث

شهد قصر ثقافة الأنفوشي سهرة فنية جمعت بين الأغاني الطربية والتراثية ضمن فعاليات برنامج حفلات "شاطئ الفن"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، بمحافظة الإسكندرية، ضمن خطة الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، وفي إطار المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة".

وقدمت فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، باقة متنوعة من الأغاني الطربية التي تفاعل معها الجمهور منها "البحر المالح "، "كل ده كان ليه"، "لولا الملامة"، "حارة السقايين"، "حبيبي شغل كايرو"،"ابسط يا عم"، "علي الضحكاية"، "صياد"، "إن كنت ناسي"، "أهل الهوى"، "مال القمر"، و"هنا مصر".

وتألقت فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي في ختام لياليها بالثغر، وقدمت مجموعة من الأغنيات الشعبية والتراثية، بقيادة الفنانة منال إبراهيم، منها "الغلة غلتنا"، "على ورق الفل"، "ياما دقت" و"مصر الحقيقة"، إلى جانب فقرة عزف على المزمار البلدي والآلات الإيقاعية، نالت إعجاب الحضور.

تنفذ فعاليات برنامج "شاطئ الفن" بمحافظة الإسكندرية، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الإسكندرية.

ويشهد البرنامج إقامة 59 عرضا فنيا مجانيا في إطار حرص الهيئة على تقديم محتوى فني وثقافي متنوع يليق بالجمهور خلال الإجازة الصيفية.