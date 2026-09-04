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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نيبال .. ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 1287 وتسجيل 5083 مفقودا

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت هيئة إدارة الكوارث في نيبال ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 1287 مع تسجيل 5083 مفقودا.
 

فيما أنقذت فرق الإغاثة في نيبال،، اليوم الجمعة، اثنين من عمال محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة المائية من داخل نفق طمرته الفيضانات والانهيارات الطينية ، بعد أكثر من أسبوع على اجتياح فيضانات عارمة للمنطقة.

وكشف وزير الداخلية النيبالي، سودان جورونج، عن هوية الناجيين، وهما سانجاي شاه (30 عاما)، رئيس عمال ميكانيكي، وكابير ماهارجان (45 عاما)، مشرف ميكانيكي.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الطاقة مشهدا تعالت فيه صيحات الابتهاج من أفراد الإنقاذ أثناء سحب أحد الرجلين من فتحة وحلية، حيث ساعده المنقذون على الوقوف على قدميه.كما أظهرت صورة أخرى الرجل الثاني مغطى بالطين، أثناء نقله بواسطة المنقذين على نقالة.

ويُعد الرجلان من بين مئات العمال في مجال الطاقة الكهرومائية الذين فُقد أثرهم منذ أن جرفت موجة عارمة من الطين والأنقاض المنطقة في 26 أغسطس الماضي.

وأكد وزير الطاقة، بيراج بهاكتا شريستا، إنقاذ شخص أول بسلام من نفق مشروع "تريشولي 3 إيه"، ليعقبه إنقاذ الشخص الثاني بعد فترة وجيزة.

وكانت الحكومة النيبالية قد ذكرت، في وقت سابق، أنها تعتقد أن أكثر من 100 عامل قد يكونون على قيد الحياة داخل أنفاق متعددة، فيما تتواصل عمليات البحث في "تريشولي 3 إيه" ومواقع أخرى.

وانتشلت فرق الإنقاذ في نيبال أكثر من 1250 جثة، بينما لا يزال أكثر من خمسة آلاف في عداد المفقودين، إثر موجة عملاقة نجمت عن انهيار صخري وثلجي انحدر بقوة عبر الحدود الصينية-النيبالية.

ولا يزال رجال الإنقاذ في نيبال يبحثون عن ناجين بعد مرور نحو عشرة أيام على الكارثة عبر عمليات الحفر والتنقيب والتفجير لإزالة الأنقاض، وتم انتشال أكثر من 1200 جثة فيما لا يزال نحو 4500 شخص في عداد المفقودين

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