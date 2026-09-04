مكتب رئيس وزراء نيبال: أحد الناجين من نفق مشروع للطاقة الكهرومائية في حالة حرجة

أعلن مكتب رئيس الوزراء النيبالي أن أحد العاملين الذي تم إنقاذه اليوم /الجمعة/ من داخل نفق في مشروع للطاقة الكهرومائية غمرته الفيضانات المدمرة التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي، في حالة حرجة.

وأفاد المكتب - في بيان أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأن العامل كابير ماهارجان حالته حرجة ويتلقى العلاج في المستشفى العسكري بالعاصمة "كاتماندو".. مشيرا إلى أن العامل الثاني سانجايا ساها سيخضع أيضا لفحوصات طبية في المستشفى ذاته.

وكانت فرق الإنقاذ في نيبال قد تمكنت في وقت سابق اليوم من انتشال عاملين على قيد الحياة كانا محاصرين داخل نفق مشروع "تريشولي-1" للطاقة الكهرومائية، وقد تم نقلهما جوا إلى المستشفى في العاصمة "كاتماندو" من أجل تلقي العلاج.

ولا يزال رجال الإنقاذ في نيبال يبحثون عن ناجين بعد مرور نحو عشرة أيام على الكارثة عبر عمليات الحفر والتنقيب والتفجير لإزالة الأنقاض، وتم انتشال أكثر من 1200 جثة فيما لا يزال نحو 4500 شخص في عداد المفقودين.