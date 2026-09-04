أستراليا ترسل فرقة إغاثة إلى نيبال للبحث عن 36 من مواطنيها المفقودين

غادرت فرقة أسترالية متخصصة في الاستجابة للكوارث إلى نيبال، اليوم /الجمعة/، للانضمام إلى عمليات البحث عن نجاة إثر الفيضانات الكارثية التي ضربت المنطقة، في وقت أعربت فيه الحكومة الأسترالية عن "قلقها البالغ" على سلامة 36 من مواطنيها المفقودين.

وأوضحت السلطات أن فريق الاستجابة والمساعدة للكوارث الأسترالي، المكون من 15 عضواً يمثل طيارو الطائرات المُسيرة من خدمات الطوارئ، جرى إرساله بناء على طلب من الحكومة النيبالية.

وقال جيريمي فيوتريل، مفوض إدارة الإطفاء والإنقاذ في ولاية نيو ساوث ويلز، للصحفيين في مطار سيدني اليوم: "ما زلنا نأمل في وجود ناجين في بعض المواقع، ونأمل أن يساعد هذا الفريق في تحديد مكان أي منهم".

وأضاف فيوتريل: "يتألف الفريق بشكل أساسي من طيارين لمسيراتنا المتخصصة"، مشيراً إلى أنهم مزودون بطائرات مُسيرة مختلفة قادرة على مسح مساحات شاسعة من الجو والملاحة داخل الأماكن الضيقة التي قد يتعذر على المنقذين الوصول إليها.

وتابع: "تأتي هذه الاستجابة تلبية لطلب السلطات النيبالية، حيث نقدم لهم مجموعة من الأدوات التي يعتقدون أنها ستساعدهم بشكل كبير".

ومن المقرر أيضا أن يصل سبعة خبراء متخصصين في تحديد هوية ضحايا الكوارث من الشرطة الاتحادية الأسترالية إلى نيبال غدا السبت.

وكان وزير الخارجية النيبالي قد صرح الأسبوع الماضي بأن بلاده بحاجة إلى مساعدة دولية في المجالات المتخصصة والتقنية.

وذكرت السلطات المحلية أن آمال العثور على ناجين بدأت تتضاءل، إلا أن جهود الإنقاذ لا تزال مستمرة على طول الحدود مع الصين.