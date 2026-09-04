ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات في نيبال إلى 1280 شخصا

أعلنت الشرطة النيبالية اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية والطينية التي وقعت الأسبوع الماضي بالبلاد، إلى 1280 شخصا.

وأضافت الشرطة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - أن 4798 شخصا لا زالوا في عداد المفقودين جراء هذه الكارثة الطبيعية.

وفي منطقة التبت، أكدت السلطات ارتفاع حصيلة القتلى إلى 21 شخصا، فيما لا يزال البحث جاريا عن 541 شخصا في عداد المفقودين.

وكانت الفيضانات والانهيارات الطينية المفاجئة التي اجتاحت المناطق الحدودية بين نيبال ومنطقة "التبت" الصينية في الـ26 من شهر أغسطس الماضي قد جرفت عدة قرى وألحقت أضرارا بالطرق والبنية التحتية، فيما أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الكارثة نجمت عن انهيار جليدي وتدفق للحطام.

وقدر وزير المالية النيبالي سوارنيم واجل بأن بلاده تحتاج إلى ما بين أربعة إلى خمسة مليارات دولار أمريكي لإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات الكارثية.