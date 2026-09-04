بيزيرا يطلب ضمانا من الزمالك قبل العودة إلى القاهرة

طلب البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الحصول على ضمان من مسؤولي النادي بشأن الموافقة على رحيله خلال الفترة المقبلة، قبل اتخاذ قرار العودة إلى القاهرة والانتظام في تدريبات الفريق.

ويرغب بيزيرا في التأكد من أن عودته إلى الزمالك لن تعني استمراره مع الفريق، خاصة في ظل تمسكه بخوض تجربة احترافية جديدة والانتقال إلى نادٍ آخر، بينما يصر مسؤولو القلعة البيضاء على عودة اللاعب أولًا، ثم عقد جلسة معه لمناقشة أسباب الأزمة والوقوف على موقفه النهائي.

محامي بيزيرا يحاول إقناعه بالعودة

ويواصل محامي اللاعب محاولاته لإقناعه بالعودة إلى القاهرة، في ظل تمسك الزمالك بعدم حسم أي ترتيبات خاصة برحيله قبل انتظامه مع الفريق وعقد جلسة مباشرة مع مسؤولي النادي.

وشهدت الفترة الماضية محاولات لاحتواء الأزمة، من بينها عقد جلسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور محامي اللاعب، إلا أن بيزيرا رفض المشاركة في الاجتماع، لتستمر المحاولات لإقناعه بالعودة وفتح باب التفاوض بصورة مباشرة مع إدارة الزمالك.

الزمالك يتمسك بحقوقه في عقد بيزيرا

ويتمسك مسؤولو الزمالك بحقوق النادي التعاقدية في ملف بيزيرا، خاصة أن اللاعب يرتبط بعقد مع القلعة البيضاء يمتد لثلاثة مواسم مقبلة.

ويرغب النادي في أن تتم أي خطوة تتعلق برحيل اللاعب من خلال الإدارة وبموافقتها، بما يحفظ حقوق الزمالك ويضمن تحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة حال إتمام انتقال بيزيرا إلى نادٍ آخر.