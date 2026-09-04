فرج عامر ينتقد عموتة: تشكيلات خاطئة.. وأخطاء متكررة

انتقد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، مستوى الأهلي في الفترة الأخيرة، محملًا حسين عموتة، المدير الفني للفريق مسؤولية جانب من تراجع الأداء.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك: “سوء مستوي عدد كبير من لاعبي الاهلي ليس منهم فقط ولكن بسبب التمركز الخاطي والبطأ في التحول من الدفاع للهجوم ، ودة مسئولية حسين عموتة ، حسين عموتة بيبدأ كل المباريات اللي بيلعبها بتشكيلات خاطئة ويوظف نفس اللاعبين، ويرتكبوا نفس الاخطاء وبعد ذلك يصلح جزء من هذة الاخطاء في الشوط الثاني”.

وتابع: “بالرغم من وجود عدد كبير من لاعبين صغار السن عندهم مواهب لاتقل عن حمزة عبد الكريم وعندهم حماس ونفسهم ياخدوا فرصة ،ممكن الاستعانة بهم تدريجيا، هؤلاء قادرين علي استعادة الاهلي اللي بيبهر الجماهير ويرجع الاهلي زي ايام مانويل جوزية”.

فوز الأهلي على سموحة

ونجح الفريق الأول بالنادي الأهلي في الفوز على فريق سموحة بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل ياسر إبراهيم هدف النادي الأهلي في الدقيقة 87 من عمر اللقاء من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك أحمد ميهوب حارس سموحة.