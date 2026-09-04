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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من ريف مصر إلى إيطاليا.. عرض عالمي أول ناجح لفيلم البرّانية بمهرجان فينيسيا السينمائي

فيلم البرّانية
فيلم البرّانية
محمد نبيل

شهد فيلم «البرّانية»، أول أفلام الكاتبة والمخرجة المصرية-الهولندية أشجان الهمص، الروائية الطويلة، عرضًا عالميًا أول ناجحًا يوم 3 سبتمبر 2026، ضمن برنامج أيام المؤلفين (Giornate degli Autori / Venice Days) في الدورة الـ83 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، بحضور المخرجة، والمنتج فرانك هوفه، وبطلة الفيلم ريم عامر. وأقيم العرض في تمام الساعة 11 صباحًا بقاعة Sala Perla، تلاه لقاء مع صناع الفيلم، بعد العرض المخصص للصحافة وصناعة السينما في 2 سبتمبر بقاعة Sala Corinto.
 

الفيلم من بطولة الممثلة المصرية ريم عامر وإنتاج فرانك هوفه من شركة BALDR Film التي تتخذ من أمستردام مقرًا لها، يأخذ «البرّانية» المشاهد إلى قلب الريف المصري في حكاية حميمة عن الأسرة والأرض والهوية والتحولات الاجتماعية.

تدور الأحداث حول أمل، وهي امرأة حامل تعيش مع عائلتها في قرية البرّانية خارج القاهرة. تتغير تفاصيل حياتهم اليومية، التي تجمع بين الفوضى والدفء، عندما يُعرض عليهم بيع أرض العائلة. ومع بداية احتدام النقاشات وظهور الخلافات، تجد أمل نفسها أمام سؤال يتعلق بمستقبلها والحياة التي اعتادت عليها. ويزداد هذا الصراع مع وصول ابنة عمها رانيا من القاهرة، حاملة معها صورة مختلفة عن حياة المدينة والاستقلال ووسائل التواصل الاجتماعي، لتبدأ أمل في التفكير في احتمال حياة أخرى خارج القرية.
 

ومن الخيارات الفنية اللافتة في الفيلم استعانة أشجان الهمص بأفراد من عائلتها للمشاركة في العمل، مستفيدة من الروابط الحقيقية التي تجمعهم أمام الكاميرا. وتقف ريم عامر إلى جانبهم باعتبارها الممثلة المحترفة الوحيدة في الفيلم، حيث تؤدي شخصية أمل.
 

كتب الفيلم كل من أشجان الهمص ورولوف-يان مينيبور، ويمثل أول تجربة روائية طويلة للهمص بعد فيلمها القصير BIRDLAND عام 2020، الذي حصد الجائزة الكبرى لمدينة بريست في مهرجان بريست الأوروبي للفيلم القصير، وفيلمها متوسط الطول LOIS LANE عام 2021، الذي جاء ضمن سلسلة الأفلام الهولندية المختارة Onze Straat.

فيلم البرّانية البرّانية مهرجان فينيسيا

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