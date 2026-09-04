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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وفد بيراميدز يحضر نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة سيدات

ممدوح عيد
ممدوح عيد

يحضر وفد من نادي بيراميدز برئاسة المهندس ممدوح عيد رئيس النادي ورئيس البعثة في كينيا، مباراة نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة سيدات والتي تجمع منتخب سيدات مصر ونظيره الكيني في النهائي مساء اليوم في العاصمة نيروبي، من أجل مساندة المنتخب ومؤازرته في المباراة النهائية.

وفد بيراميدز يحضر نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة سيدات

 

وتقام المباراة النهائية لبطولة كأس أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات في السادسة من مساء اليوم بين مصر وكينيا منظم البطولة والمؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ويحضر وفد من النادي برئاسة المهندس ممدوح عيد رئيس النادي ورئيس البعثة، والنائب الدكتور محمود حسين عضو المجلس الاستشاري للنادي، والكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، والأستاذ مصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال المؤسسي، والمهندس عمر مدحت مدير القطاع التجاري، و شريف جمال مدير العلاقات العامة، و عاطف شادي مدير المركز الإعلامي للنادي.

وقام المهندس ممدوح عيد بالتواصل مع المهندس ياسر قمر رئيس اتحاد الكرة الطائرة، والكابتن حمدي نور الدين عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة منتخب سيدات مصر في كينيا للتأكيد على الدعم والمساندة للمنتخب المصري من أجل تحقيق اللقب، وبلوغ أولمبياد لوس أنجلوس، في إنجاز جديد يضاف لمصرنا الحبيبة.

بيراميدز يصل إلى ملعب نادي البوليس الكيني في العاصمة نيروبي

 

وصل فريق نادي بيراميدز إلى ملعب نادي البوليس الكيني في العاصمة نيروبي، استعدادا لخوض المران الأول تحضيرا لمواجهة جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على جورماهيا الكيني في الثالثة من عصر الأحد المقبل على استاد نيايو الوطني في العاصمة نيروبي في مباراة الذهاب للدور التمهيدي من دوري الأبطال.

ويؤدي بيراميدز مرانه الأول على ملعب نادي البوليس الكيني فيما يختتم تدريباته غدا السبت على استاد نيايو الوطني في نيروبي والذي يستضيف اللقاء.

ممدوح عيد بيراميدز نادي بيراميدز نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة سيدات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة سيدات

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