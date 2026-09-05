منتخب الجزائر يستدعي مهاجم بيراميدز أحمد نذير بن بو علي

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يؤكد فيه ضم المهاجم أحمد نذير بن بو علي، لاعب نادي بيراميدز إلى معسكر منتخب الجزائر الأول خلال معسكر سبتمبر الجاري.

وطلب الاتحاد الجزائري انضمام بن بو علي للمنتخب بداية من يوم 21 سبتمبر الجاري، ويستمر في صفوف محاربي الصحراء حتى يوم 6 أكتوبر المقبل، ويعود في اليوم التالي مباشرة إلى نادي بيراميدز.

وأوضح خطاب الاتحاد الجزائري أن المنتخب سيخوض مباراتين رسميتين أمام زامبيا وبوروندي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 بجانب مباراة ودية دولية أخرى طبقا للأجندة الدولية.

وانضم بن بوعلي خلال الانتقالات الصيفية الماضية إلى صفوف نادي بيراميدز في صفقة قوية لدعم خط الهجوم في المرحلة المقبلة.