قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب يحذر: متبقي يومان على انتهاء مهلة التسجيل في الضريبة العقارية.. ويطالب بمدها شهرًا
يحاولون السيطرة على باب المندب.. مستشار وزير الدفاع اليمني: أبطلنا محاولات الحوثيين لتثبيت عناصرهم في الساحل الغربي
وزير الخارجية الجزائري: القدس قضية عدالة وشرعية دولية
زيادة مرتقبة.. شعبة المخابز تحسم موقف سعر رغيف الخبز
أستاذ علاقات دولية: رفض ترامب المقترح الإيراني لا يعني انتهاء فرص التفاوض
خليل الحية: حماس تعتزم خوض الانتخابات التشريعية ضمن تحالف ونتمسك بـ المقاومة
وزير الكهرباء: اكتمال الجانب المصري من مشروع الربط الكهربائي مع السعودية
لقاء مهم على مائدة الإفطار.. أبو العينين يطرح ملف سد النهضة أمام أوباسانجو ورسائل مصرية إلى أفريقيا
خلوا بالكم وانتم خارجين.. فرص لسقوط أمطار على القاهرة والوجه البحري
بأكثر من 15 مركبة عسكرية .. جيش الاحتلال يقتحم ريف القنيطرة
روسيا : إسقاط 43 طائرة مسيرة أوكرانية.. وزيلنسكي: نعمل على تعزيز القدرات الدفاعية
أحمد موسى يحذر من تداعيات الأوضاع في إثيوبيا: هل تنقسم البلاد إلى 8 دول؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأمن السيبراني يتصدر أولويات حماية التحول الرقمي وبناء القدرات الوطنية

امن سيبرانى
امن سيبرانى
أحمد عبد القوى

انطلقت اليوم بالقاهرة فعاليات الدورة العاشرة من المؤتمر العربي للأمن السيبراني، بمشاركة حكومية ومؤسسية واسعة، لمناقشة حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية، وتأثير الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في مستقبل أمن المعلومات.

وأكدت غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمة نيابة عن وزير الاتصالات، أن الأمن السيبراني أصبح ركيزة للسيادة الرقمية ومقومًا للتنافسية وشرطًا لاستدامة التنمية، مشيرة إلى أهمية دمج الأمن والخصوصية في الخدمات الرقمية منذ مرحلة التصميم، ورفع جاهزية المؤسسات للاستجابة للتهديدات والتعافي منها.

وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023-2027 تمثل مرجعية لتعزيز حماية الفضاء السيبراني المصري، بالتوازي مع الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر ونشر ثقافة الاستخدام الآمن للبيانات.

وقال الدكتور بهاء حسن، رئيس المؤتمر العربي للأمن السيبراني، إن المؤتمر تحول على مدار عشر دورات إلى منصة تجمع القيادات والخبراء وصناع القرار، مؤكدًا أن مواجهة المخاطر الرقمية تتطلب الجمع بين التكنولوجيا والكفاءات البشرية والشراكات.

وأكد اللواء توفيق قنديل، نائب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التوسع في الخدمات الرقمية يجعل أمن البيانات ضرورة للدولة وبيئة الأعمال، خاصة مع اتساع قاعدة مستخدمي الاتصالات والإنترنت.

وقال وليد زكريا، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للأمن السيبراني، إن الجهاز يعمل على رصد التهديدات وحماية البنية المعلوماتية الحرجة، إلى جانب نشر الوعي وبناء القدرات.

وأكدت دعاء خالد، مدير أول المعاملات المالية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، أهمية حماية الثقة في المعاملات الرقمية وتأهيل الشباب المتخصصين.

وقال المهندس أحمد بهاء، نائب رئيس شركة iSec، إن بناء منظومة أكثر أمنًا يعتمد على الإنسان والتكنولوجيا معًا، مع أهمية تمكين الشباب ودعم الكفاءات المتخصصة في الأمن السيبراني.

امن مصر عالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

سعر الذهب

نزل 1300 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

يسري سامي

أول ظهور بعد هروبه من مصر.. يسري سامي يحصد ذهبية الجودو في إيطاليا

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المعاشات

خبر سار لأصحاب المعاشات خلال أيام

أرشيفية

مسؤول إثيوبي: قوات جبهة تيجراي تتوغل في إقليم عفر وتسيطر على 3 بلدات

ترشيحاتنا

انتخابات التجديد النصفي للـ « الشيوخ الفرنسي »

انتخابات التجديد النصفي للشيوخ الفرنسي: التجمع الوطني يضمن تشكيل مجموعة برلمانية

رئيس صربيا

قبل سبعة أشهر من انتهاء ولايته.. رئيس صربيا يستقيل من منصبه

لقطة من الفيديو

لقطة إنسانية تحت المطر.. رجل أمن يصطحب مسنًا من ذوي متلازمة داون على لمس الكعبة

فيديو

نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

من شائعة الوفاة لقضايا المخدرات.. نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

مروة السودانية

بعد 12 سنة انتظار.. مروة ترحل أثناء ولادة توأمها

فرح مطروح

بورش ولامبورجيني .. زفاف في مطروح يشعل السوشيال ميديا

مشروب بـ500 دينار يتحول إلى مليون

السر في مشروب بـ500 دينار.. كيف قلب تحدٍ بسيط حياة شخص في العراق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد