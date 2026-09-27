الأمن السيبراني يتصدر أولويات حماية التحول الرقمي وبناء القدرات الوطنية

انطلقت اليوم بالقاهرة فعاليات الدورة العاشرة من المؤتمر العربي للأمن السيبراني، بمشاركة حكومية ومؤسسية واسعة، لمناقشة حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية، وتأثير الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في مستقبل أمن المعلومات.

وأكدت غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمة نيابة عن وزير الاتصالات، أن الأمن السيبراني أصبح ركيزة للسيادة الرقمية ومقومًا للتنافسية وشرطًا لاستدامة التنمية، مشيرة إلى أهمية دمج الأمن والخصوصية في الخدمات الرقمية منذ مرحلة التصميم، ورفع جاهزية المؤسسات للاستجابة للتهديدات والتعافي منها.

وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023-2027 تمثل مرجعية لتعزيز حماية الفضاء السيبراني المصري، بالتوازي مع الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر ونشر ثقافة الاستخدام الآمن للبيانات.

وقال الدكتور بهاء حسن، رئيس المؤتمر العربي للأمن السيبراني، إن المؤتمر تحول على مدار عشر دورات إلى منصة تجمع القيادات والخبراء وصناع القرار، مؤكدًا أن مواجهة المخاطر الرقمية تتطلب الجمع بين التكنولوجيا والكفاءات البشرية والشراكات.

وأكد اللواء توفيق قنديل، نائب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التوسع في الخدمات الرقمية يجعل أمن البيانات ضرورة للدولة وبيئة الأعمال، خاصة مع اتساع قاعدة مستخدمي الاتصالات والإنترنت.

وقال وليد زكريا، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للأمن السيبراني، إن الجهاز يعمل على رصد التهديدات وحماية البنية المعلوماتية الحرجة، إلى جانب نشر الوعي وبناء القدرات.

وأكدت دعاء خالد، مدير أول المعاملات المالية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، أهمية حماية الثقة في المعاملات الرقمية وتأهيل الشباب المتخصصين.

وقال المهندس أحمد بهاء، نائب رئيس شركة iSec، إن بناء منظومة أكثر أمنًا يعتمد على الإنسان والتكنولوجيا معًا، مع أهمية تمكين الشباب ودعم الكفاءات المتخصصة في الأمن السيبراني.