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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

70 ألف زيارة و67 ألف سيدة استفدن من خدمات «علشان ولادنا» بالمنيا

حملة علشلت ولادنا
حملة علشلت ولادنا
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، نتائج المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية الموسعة لتنمية الأسرة والصحة الإنجابية «علشان ولادنا»، التي تنفذها وزارة الصحة والسكان على مدار 3 أشهر، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة السكان، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في القرى والمراكز المستهدفة.

وأكد أن الاستثمار في صحة الأسرة يمثل أحد المحاور الأساسية لجهود الدولة في بناء الإنسان وتحسين جودة حياته، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأسرة المصرية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن المرحلة الأولى من الحملة، استهدفت 5 إدارات صحية هي: المنيا، أبوقرقاص، ملوي، سمالوط والعدوة، حيث حققت نتائج ملموسة في الوصول إلى المستفيدين، وبلغ إجمالي زيارات المنتفعات 69 ألفًا و975 زيارة، وتسجيل 9 آلاف و109 حالات جديدة، إلى جانب استقبال 58 ألفًا و165 حالة مترددة، وصرف وسائل تنظيم الأسرة لـ 67 ألفًا و274 سيدة، من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة والفرق الطبية المشاركة.

وأشار اللواء عماد كدواني إلى انطلاق المرحلة الثانية من الحملة خلال الفترة من 10 أكتوبر حتى 23 نوفمبر 2026، لتشمل مراكز بني مزار ومغاغة ومطاي وديرمواس، موجّهًا رؤساء المراكز المستهدفة بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للفرق الطبية، وتذليل أي معوقات أمام تنفيذ الفعاليات، بما يضمن انتظام تقديم الخدمات ووصولها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأكد المحافظ أهمية مواصلة جهود التوعية بالقضايا السكانية، والتوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والمشورة الصحية، والوصول بالخدمات إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، بما يدعم صحة الأم والطفل، ويعزز المباعدة بين الولادات، ويسهم في تحقيق الاستقرار الأسري وبناء مجتمع أكثر وعيًا بالممارسات الصحية السليمة.

وأوضحت الدكتورة مروة محمد إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فرق الحملة تقدم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة الصحية، ومتابعة ما بعد الولادة، والتعريف بالوسائل المناسبة لكل حالة، إلى جانب التوعية بأهمية المباعدة بين الولادات والتغذية السليمة للأم والطفل.

وأشارت إلى الدور الفاعل للرائدات الريفيات في الجانب التوعوي من خلال الزيارات المنزلية وتشجيع السيدات على الاستفادة من الخدمات المجانية، فضلًا عن مشاركة الصيدليات الداعمة للأسرة في تقديم خدمات المشورة والتوعية وفق الضوابط المنظمة.

ودعت محافظة المنيا الأسر المستهدفة إلى الاستفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها مديرية الصحة ضمن فعاليات الحملة، والتوجه إلى العيادات الثابتة والمتنقلة للاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمشورة الصحية، بما يعزز صحة الأسرة ويدعم جهود الدولة في بناء الإنسان.

المنيا محافظ المنيا حملة الصحه

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