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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تتويج جامعة العاصمة بالمركز الأول العام في أسبوع شباب الجامعات الـ14 بالمنيا

جامعة العاصمة
جامعة العاصمة
حسام الفقي

تُوِّجت جامعة العاصمة بالمركز الأول العام في منافسات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر، الذي استضافته جامعة المنيا خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجاري، تحت شعار «من قلب الصعيد.. نبدع»، وذلك في ختام منافسات شهدت مشاركة واسعة من الجامعات المصرية في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والفنية والعلمية والاجتماعية والكشفية.

وجاء تتويج جامعة العاصمة بالمركز الأول العام تتويجًا للأداء المتميز لطلابها خلال منافسات الأسبوع، وما قدموه من مستويات مشرفة ونتائج متميزة في عدد كبير من المسابقات، عكست ما يمتلكه طلاب الجامعة من مواهب وقدرات في المجالات المختلفة.

وشاركت جامعة العاصمة ببعثة ضمت 140 طالبًا وطالبة ومشرفًا، خاضوا منافسات الأسبوع في أجواء تنافسية جمعت طلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، وأسهمت في تعزيز روح المنافسة الشريفة والعمل الجماعي وتبادل الخبرات بين الشباب.

ويعكس هذا الإنجاز اهتمام جامعة العاصمة بالأنشطة الطلابية باعتبارها أحد المحاور الأساسية في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته وصقل مواهبه، إلى جانب التفوق الأكاديمي، بما يدعم إعداد جيل قادر على المشاركة الفاعلة والتميز في مختلف المجالات.

وأكدت نتائج جامعة العاصمة خلال فعاليات الأسبوع الحضور القوي لطلابها، بعدما نجحوا في حصد عدد من المراكز والميداليات والكؤوس في المنافسات المختلفة، وصولًا إلى التتويج بالمركز الأول العام، ليضاف إنجاز جديد إلى سجل مشاركات الجامعة في الفعاليات والملتقيات الشبابية على مستوى الجامعات المصرية.

ويأتي هذا التتويج في إطار دعم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، للأنشطة الطلابية، وبمشاركة ودعم الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة، ومتابعة الأستاذة نشوة علي، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، الدكتور محمود رشاد مسئول الاتصال بالأسبوع، والجهود التي بذلها الجهاز الإداري والمشرفون والطلاب المشاركون طوال فترة المنافسات.

جامعة العاصمة شباب الجامعات والمعاهد العليا بالمركز الأول

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