تكنولوجيا التأهيل تفتح أبواب الدمج أمام ذوي الهمم بالشرقية

تستهدف مبادرة تنموية جديدة بمحافظة الشرقية توسيع نطاق الخدمات المتخصصة المقدمة للأطفال من ذوي الهمم، من خلال منظومة متكاملة للتأهيل وتنمية المهارات، بالتوازي مع دعم الأسر ونشر الوعي بمفاهيم الدمج والتقبّل داخل المجتمع.

ثلاث وحدات متخصصة للتكامل الحسي والتخاطب وتنمية المهارات وصعوبات التعلم

ويضم المشروع ثلاث وحدات متخصصة للتكامل الحسي والتخاطب وتنمية المهارات وصعوبات التعلم، بما يسمح بتقديم برامج تأهيلية تتناسب مع احتياجات كل طفل وتساعد على تطوير قدراته ومهاراته.

واستفاد من المشروع منذ بدء تشغيله 60 طفلًا حصلوا على 1,167 خدمة تأهيلية متخصصة، فيما يستهدف الوصول إلى 100 مستفيد خلال المرحلة المقبلة وتوسيع نطاق الخدمات داخل مركز سعود والمناطق المحيطة.

ويمتد المشروع إلى تأهيل الكوادر، حيث تم تدريب 15 متخصصًا وتوظيف أربعة متخصصين، إلى جانب تنفيذ أنشطة توعوية داخل ثلاث مدارس استفاد منها 162 شخصًا من الطلاب والمعلمين والعاملين، بهدف نشر ثقافة التعامل السليم مع ذوي الهمم وتعزيز الدمج وعدم التمييز.

وأكد المهندس معتز نزال أن المسؤولية المجتمعية الحقيقية تقوم على مبادرات مستدامة تترك أثرًا ملموسًا، مشيرًا إلى أهمية دعم الأطفال وأسرهم وتنمية قدراتهم بما يساعدهم على المشاركة بصورة أكثر فاعلية في المجتمع.

ويأتي المشروع بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير»، ضمن جهود تستهدف توفير خدمات تأهيلية متخصصة تستجيب للاحتياجات الفعلية للأطفال وأسرهم، مع استمرار التوسع في أنشطة التوعية المجتمعية خلال المرحلة المقبلة.