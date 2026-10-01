اليورو يسجل أدنى مستوى في 17 شهرًا وسط ضغوط التضخم والطاقة والاضطرابات السياسية

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في 17 شهرًا أمام الدولار، الخميس، ليهبط دون مستوى 1.13 دولار للمرة الأولى منذ مايو 2025، وسط ضغوط على الأصول الأوروبية بفعل ارتفاع أسعار النفط وتداعياته على التضخم والاقتصاد، إلى جانب تصاعد حالة عدم اليقين السياسي في المنطقة.

وانخفض اليورو 0.3% إلى 1.1299 دولار، بعدما تراجع بنحو 2.5% خلال سبتمبر، في أكبر انخفاض شهري له منذ يوليو 2025.

كما تراجع أمام الين والفرنك السويسري، بينما استقر تقريبًا أمام الجنيه الإسترليني، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الفرنسية إلى أعلى مستوى لها في 14 عامًا، وسط استمرار المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة في فرنسا، إلى جانب تعرض السندات الألمانية لضغوط.

وتواجه أوروبا أيضًا حالة من عدم اليقين السياسي، مع اقتراب الانتخابات الفرنسية العام المقبل، وتصاعد الضغوط على المستشار الألماني في ظل المكاسب التي حققها حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في عدد من الانتخابات الإقليمية.

وتزامن ذلك مع ارتفاع التضخم في منطقة اليورو، ما عزز المخاوف بشأن استمرار تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد العالمي، في حين أظهرت بيانات أمريكية أن التضخم ارتفع بأقل من المتوقع في أغسطس، مع تعديل بيانات يوليو بالخفض، الأمر الذي قلص توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.

وقال جين فولي، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في رابوبنك، إن مخاطر النمو لا تزال تضغط على اليورو، مشيرًا إلى أن العملة الأوروبية لم تتمكن من الاستفادة من توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، في ظل المخاوف المرتبطة باعتماد أوروبا على واردات الطاقة، إلى جانب الضغوط السياسية المتوقعة العام المقبل.

وتراجعت الأسهم الأوروبية بشكل حاد، بالتزامن مع انخفاض أسعار السندات، ما أضاف مزيدًا من الضغوط على العملة الموحدة.

وفي المقابل، سجل الدولار مكاسب للربع السادس على التوالي أمام سلة من العملات بنهاية سبتمبر، في أطول سلسلة مكاسب فصلية له منذ 2022، عندما كانت أسعار الفائدة الأمريكية ترتفع بوتيرة أسرع من نظيراتها عالميًا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% إلى نحو أعلى مستوياته منذ منتصف مايو، بينما تراجع الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.3242 دولار، واستقر أمام اليورو الذي سجل أضعف مستوى له أمام العملة البريطانية منذ أواخر يونيو عند نحو 85.4 بنس.

كما ارتفع الدولار 0.54% أمام الين إلى 158.29 ين، بينما تراجع الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 0.6940 دولار، بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم المحلي بأقل قليلًا من التوقعات.