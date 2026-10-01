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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

موعد القرعة الـ17 للمواطنين الموفقين أوضاعهم في الرابية بالشروق

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان
آية الجارحي

صرحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة الشروق سيجري القرعة العلنية رقم (17) لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بمساحات الأراضي التي تم توفيق أوضاعهم عليها بمنطقة «الرابية» بالمدينة.

 وذلك يوم الإثنين 5 أكتوبر 2026، بمقر جهاز المدينة، وفقًا لشرائح المساحات المحددة، وبحضور المواطنين المستوفين للشروط والإجراءات.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تواصل جهودها لاستكمال إجراءات توفيق أوضاع الأراضي المضافة بعدد من المدن الجديدة، وذلك في إطار حرص الدولة على التعامل مع مختلف ملفات الأراضي، وتحقيق الاستقرار العمراني والاجتماعي، ودفع معدلات التنمية بهذه المناطق.

وأوضحت الوزيرة أن إجراءات توفيق الأوضاع تستهدف تنظيم الموقفين القانوني والعمراني للأراضي المضافة، بما يضمن حقوق الدولة والمواطنين، ويسهم في استكمال أعمال التنمية وتوفير الخدمات والمرافق، وفقًا للقواعد والضوابط المعتمدة.

وأوضح المهندس محمد زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (17) طبقًا لشرائح المساحات التالية: «209م² – 276م² – 400م² – 500م² – 600م² – 700م²»، بنطاق منطقة «الرابية».

وأضاف أنه سيتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم إجراء القرعة العلنية، مع السماح بحضور القرعة للمواطنين المستحقين، وذلك بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق إلى أنه يتعين على العملاء استكمال سداد قيمة الـ25% الأولى خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة، وذلك وفقًا للضوابط المعلنة.

الشروق الرابية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المدن الجديدة

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