مش همشي غير لما أسمع كل واحد فيكم.. محافظ الغربية يحاور أهالي قرى وعزب كفر الزيات

في مشهد يعكس حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين، التقى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، خلال جولته بمركز كفر الزيات، عددًا من أهالي القرى والعزب، واستمع إليهم وتبادل معهم الحديث حول مطالبهم واحتياجاتهم اليومية.

توجيهات محافظ الغربية

وقال المحافظ للأهالي: «أنا مش همشي غير لما أسمع كل واحد فيكم»، مؤكدًا أن التواصل مع المواطنين هو الطريق الأقرب لفهم احتياجاتهم والتعامل معها، وموجهًا المسؤولين بفحص ما طرحه الأهالي من مطالب واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

حل مشكلات المواطنين

وأعرب أهالي كفرالزيات عن سعادتهم باللقاء المباشر مع محافظ الغربية، مؤكدين تقديرهم لحرصه على التواصل معهم عن قرب، وما لمسوه من اهتمام حقيقي بمطالبهم وحرص على متابعتها، في مشهد عكس حالة من القرب والمودة بين المواطنين والمحافظ، ورسّخ نهج التواصل الميداني المباشر كأحد أهم أدوات العمل لخدمة أهالي الغربية، بما يؤكد حرص المحافظة على أن يكون المسؤول قريبًا من المواطن، يسمعه ويتابع احتياجاته ويعمل على تلبيتها.