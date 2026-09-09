مصرع مواطن إثر سقوط أجزاء من مبني تحت الانشاء بالمحلة الكبرى

شهدت منطقة سوق التقوي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية منذ قليل اليوم مصرع مواطن إثر سقوط أجزاء من مبني بمنطقة سوق التقوي بسكة زفتي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وفاة شخص أثناء سيره بطريق العام لسقوط اجزاء من مبني علي رأسه بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وفاة رب الأسرة

وتبين وفاة شخص أثناء سيره وقضاء حوائج أسرته تعرضه لسقوط اجزاء من مبني سكني تحت الانشاء تسببت في وفاته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.