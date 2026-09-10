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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصادرة 305 كيلو لحوم ودواجن و«رنجة» في حملات تموينية بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، على 305 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة"، غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

توجيهات بيطري الغربية 


كانت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلفت لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية  بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية.

ضبط لحوم فاسدة 


وتم رصد 305 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر و البيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

ردع مخالفين 


وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

تطبيق القانون بصرامة لردع المخالفين 
وكان اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل ردع مخالفين حملات رقابية تموينية

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