تنمية جنوب سيناء وتطوير الزيتون.. «الزراعة» و«الفاو» تدشنان تعاونًا جديدًا

شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبد الحكيم الواعر، الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقيع مذكرتي تفاهم لتنفيذ مشروعين جديدين تستهدفان إطلاق الخطة الرئيسية للتنمية الزراعية والريفية بمحافظة جنوب سيناء، ووضع إطار استراتيجي لتنمية وتطوير سلسلة القيمة للزيتون في مصر.

وقع المذكرتين عن الجانب المصري الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، كما وقعت عن منظمة «الفاو» جاكلين بينات القائم بأعمال ممثل المنظمة في مصر، وبحضور الدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

ومن جهته أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ذلك التعاون يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية لدعم التنمية المستدامة بالقطاع الزراعي، مشيراً إلى أن مشروع تنمية جنوب سيناء يمثل خطوة هامة لتمكين المجتمعات المحلية، وبخاصة الشباب والنساء، وخلق سبل عيش كريمة وأكثر استدامة تتكامل مع سلاسل القيمة الزراعية والغذائية وتضمن الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية بالمحافظة.

وأضاف وزير الزراعة أن وضع إطار استراتيجي لتنمية سلسلة قيمة الزيتون بالتنسيق بين مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وخبراء «الفاو»، ياتي في اطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بسلسلة القيمة للزيتون والتوسع في المساحة الزراعية خاصة من الاصناف الزيتية، لافتا إلى أنه يستهدف إجراء تحليل دقيق ودراسة شاملة للقطاع من المنتج إلى المستهلك، بما يضمن الوقوف على كافة الفرص والتحديات المتعلقة بالإنتاج والتصنيع والتسويق، لوضع استراتيجية وطنية شاملة للنهوض بإنتاجية الزيتون وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والدولية وفق أعلى المعايير العالمية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور عبد الحكيم الواعر، الممثل الإقليمي لمنظمة «الفاو»، بالتعاون المثمر مع وزارة الزراعة المصرية، موضحاً أن التقييم الوطني لسلسلة قيمة الزيتون سيجري بمشاركة خبراء المنظمة ونظرائهم المحليين لتزويد الحكومة المصرية بالمعلومات والدراسات اللازمة لبناء استراتيجية تكفل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وأمن غذائي للقطاع.