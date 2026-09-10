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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زراعة الأقصر: التصدي لـ85 تعديا على الأراض وإزالة 58 حالة.. وتطهير مسقى أبو العلا

زراعة الأقصر تتصدى لـ85 تعديا على الأراضي الزراعية وتزيل 58 حالة.. وتطهير مسقى أبو العلا بإسنا بطول 1500 متر
زراعة الأقصر تتصدى لـ85 تعديا على الأراضي الزراعية وتزيل 58 حالة.. وتطهير مسقى أبو العلا بإسنا بطول 1500 متر
شمس يونس

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، حصاد أنشطتها الميدانية خلال شهر أغسطس، في عدد من الملفات الزراعية والخدمية، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بمتابعة الخدمات المقدمة للمزارعين وحماية الرقعة الزراعية وتحسين مستوى الإنتاج الزراعي.

وأكد المهندس محمد فؤاد حسن، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أن الأعمال الميدانية خلال الشهر شملت الانتهاء من تطهير مسقى «أبو العلا» الآخذ من ترعة الشيخ فضيل الغربية ببندر إسنا، بطول نحو 1500 متر، بما يسهم في تحسين وصول مياه الري وخدمة الأراضي الزراعية المستفيدة من المسقى.

وفي ملف حماية الأراضي والتصدي للتعديات، تعاملت الأجهزة المختصة خلال أغسطس مع 85 حالة تعد بمساحة إجمالية بلغت 3 أفدنة و21 قيراطا و7 أسهم، حيث تم بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذ الإزالة الفورية لـ58 حالة تعد على مساحة فدانين و19 قيراطا و11 سهما، ضمن الموجتين 29 و30، فيما جار اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لإزالة 27 حالة أخرى.

وفي إطار تطوير منظومة الحيازات الزراعية و«كارت الفلاح»، تم تنفيذ تشغيلات تصحيح لنحو 754 فدانا لصالح 515 حائزا، شملت حالات الورثة والبيع والشراء.

كما شهد الشهر توفير رصيد من الأسمدة بالجمعيات الزراعية بلغ 1709.7 طن يوريا و869.1 طن نترات، عقب صرف 5618.65 طن يوريا و2714.3 طن نترات للمزارعين، إلى جانب توزيع كميات من تقاوي الذرة الشامية والذرة الرفيعة وفول الصويا والسمسم.

وشهدت المديرية كذلك استكمال الانتخابات الخاصة بالجمعية الزراعية التعاونية المركزية واعتماد وإعلان النتيجة، فضلا عن ورود كميات من الأسمدة الحرة إلى عدد من الجمعيات الزراعية لسد احتياجات المزارعين.

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