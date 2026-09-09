محافظ الأقصر يتفقد أعمال الرصف وتركيب البلدورات بشارع خالد بن الوليد بالعوامية

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، شارع خالد بن الوليد بمنطقة العوامية بمدينة الأقصر، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع، والوقوف على معدلات تنفيذ أعمال الرصف وتركيب البلدورات.

وخلال الجولة، تابع محافظ الأقصر أعمال تركيب البلدورات بالشارع، إلى جانب الانتهاء من رش طبقة MCO، تمهيدًا للبدء في تنفيذ أعمال الطبقة السطحية للرصف، وذلك في القطاع الممتد من ميدان السلام حتى مبنى المحكمة.

وأكد محافظ الأقصر، أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال، وسرعة الانتهاء منها وفقًا لأعلى معايير الجودة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة أحد الشوارع الحيوية بالمدينة.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة المهندسة إلهام شيباني، مدير مديريتي الطرق والنقل والإسكان، وحاتم جابر، سكرتير مدينة الأقصر.