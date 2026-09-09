السعودية تدين استمرار الهجمات الإيرانية غير المبررة على الأردن

أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية الغاشمة غير المبررة على المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مجددةً تضامنها مع الأردن وشعبها الشقيق في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية.

وأكدت المملكة -فى بيان لوزراة الخارجية السعودية -أن الاعتداءات الإيرانية تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، مشددة على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية السافرة على الأردن ودول المنطقة، والمضي بخطوات جادة نحو تحقيق أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها،حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء.