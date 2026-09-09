أوقاف الأقصر تتابع انتظام العمل بمساجد إسنا

أجرى الدكتور محمود عبد الدايم علي، وكيل مديرية أوقاف الأقصر، جولة ميدانية موسعة لمتابعة عدد من المساجد المحورية التابعة لإدارة أوقاف إسنا، وذلك للوقوف على انتظام العمل الدعوي ومتابعة إقامة الشعائر والالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل داخل المساجد.

وشملت الجولة عددا من المساجد بمدينة إسنا وقراها، من بينها مسجد العبور بقرية الدير، ومسجد المنشية ببندر إسنا، إلى جانب مساجد الإمام الحسين والزهراء وسلطان ببندر إسنا، حيث حرص وكيل مديرية أوقاف الأقصر على متابعة سير العمل ميدانيا خلال اوقات الصلاة

وتابع الدكتور محمود عبد الدايم علي مدى انتظام إقامة الشعائر، والتزام الأئمة والعاملين بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل الدعوي، مؤكدا أهمية استمرار المتابعة الميدانية للمساجد والارتقاء بمستوى الأداء بما يضمن قيام المسجد برسالته الدينية والتوعوية على الوجه الأمثل.

وأكدت مديرية أوقاف الأقصر أن الجولات الميدانية تأتي ضمن خطة المتابعة المستمرة للمساجد المحورية بمختلف الإدارات، بما يسهم في تعزيز الانضباط داخل المساجد، والارتقاء بالأداء الدعوي، وترسيخ الدور التربوي والتوعوي للمسجد في خدمة المواطنين والمجتمع.

وتواصل مديرية أوقاف الأقصر جهودها في المتابعة الميدانية والتأكد من انتظام العمل بمختلف المساجد، بما يتوافق مع توجيهات وزارة الأوقاف الرامية إلى تطوير الأداء الدعوي وتعزيز رسالة المسجد في نشر القيم الدينية والمجتمعية.