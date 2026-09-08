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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيطري الأقصر: تحصين 21668 حيوانا ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

بيطري الاقصر تحصين 21668 حيوانًا ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الثمانية أيام الأولي من الحملة القوميه ضد مرض الحمي القلاعيه والوادي المتصدع
بيطري الاقصر تحصين 21668 حيوانًا ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الثمانية أيام الأولي من الحملة القوميه ضد مرض الحمي القلاعيه والوادي المتصدع
شمس يونس

واصلت مديرية الطب البيطري بالاقصر  تنفيذ أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت بنهاية أغسطس الماضى، بمختلف مراكز ومدن المحافظة..

وأوضح الدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر أن أعمال لجان التحصين خلال الفترة من ٢٩ أغسطس وحتى 6 سبتمبر ٢٠٢٦ أسفرت عن تحصين إجمالي 21664 حيوانًا، من إجمالي تعداد الثروة الحيوانيه بالأقصر والتي تبلغ 109406 رأس أبقار وجاموس واغنام وماعز.

وقامت فرق التحصين البيطرية بتنفيذ أعمال التحصين، إلى جانب تقديم الإرشادات والتوعية البيطرية اللازمة للمربين، والتأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الثروة الحيوانية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر أن أعمال التحصين مستمرة بكافة مراكز ومدن المحافظة من خلال فرق بيطرية متخصصة، مؤكدًا أهمية تعاون المربين مع فرق التحصين، وتقديم الحيوانات في المواعيد المحددة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من الحملة ورفع معدلات التحصين

.

وتهيب مديرية الطب البيطري بالاقصر  بالسادة المربين ضرورة التعاون مع فرق التحصين، والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات البيطرية، حفاظًا على الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية

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