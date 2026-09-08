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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جمارك الأقصر تحبط محاولة تهريب 4 طائرات «درون» قادمة من الكويت

جمارك الأقصر تحبط محاولة تهريب 4 طائرات «درون» قادمة من الكويت
جمارك الأقصر تحبط محاولة تهريب 4 طائرات «درون» قادمة من الكويت
شمس يونس

تمكن رجال الجمارك بمطار الأقصر الدولي من إحباط محاولة تهريب 4 طائرات مسيرة «درون» بحوزة أحد الركاب المصريين القادمين من الكويت، وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لتداول واستخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا والاستيراد والتصدير والجمارك.

بدأت الواقعة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية للركاب القادمين على متن رحلة طيران الجزيرة رقم 19707 القادمة من الكويت، حيث اشتبه إبراهيم محمد حامد لبيب مأمور اللجنة الجمركية في أحد الركاب أثناء خروجه من بوابة اللجنة، بعد ملاحظة علامات الارتباك عليه.

وعلى الفور جرى تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة X Ray بمعرفة هند حسن مأمور الفحص وتحت إشراف حسين علي مدير عمليات الفحص، حيث كشفت صور الأشعة عن وجود أجسام متماثلة داخل الحقائب أثارت الاشتباه.

وبتكليف فراج حسن علي وإبراهيم محمد حامد ومصطفى عبد الحميد من مأموري الجمارك بتفتيش الحقائب تفتيشا دقيقا، عثر بداخلها على 4 طائرات مسيرة درون مخبأة أسفل الملابس داخل أكياس في محاولة لإخفائها عن رجال الجمارك.

وعلى الفور قرر مصطفى عبد الفتاح اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط الجمركي رقم 44 لسنة 2026، فيما تولت شهيرة شعبان رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي تحرير المحضر تحت إشراف هشام فتحي مدير الإدارة.

كما شارك في أعمال الجرد والتحريز مأمورو الضبط وإبراهيم أحمد صادق من الأمن الجمركي، وذلك تحت إشراف أسامة عبد الحليم مدير إدارة الأمن الجمركي.

وتأتي الواقعة في إطار تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات والتصدي لمحاولات التهرب الجمركي، تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وعاطف السيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بالتعامل بكل حسم مع المخالفات وإحباط محاولات إدخال الممنوعات بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة.

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