قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقاتلات أمريكية وطائرات نقل ومنظومات عسكرية متطورة تتصدر مشهد معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
الإمارات تؤكد تضامنها مع السعودية ودعمها في مواجهة التهديدات الأمنية
مرتبات حتى 30 ألف جنيه| تفاصيل 855 فرصة عمل من الحكومة.. الشروط والتقديم
بريطانيا: نريد رؤية تنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة
الشيخ خالد الجندي: ملك النار لم يضحك أبدا.. ورد على سؤال بعد 40 ألف سنة
حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة لمواجهة أبوقير للأسمدة
روبيو: واشنطن ترفض أية خطوات من شأنها زعزعة استقرار الضفة الغربية
ترقيات جديدة لأعضاء النيابة العامة والمحامين العامين للعام القضائي 2026/2027
الزمالك يضع شرطين لحسم رحيل خوان بيزيرا.. 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع |خاص
واشنطن تصعد ضد طهران.. عقوبات على 36 هدفا لدعم قطاع الطيران الإيراني
الخزانة الأمريكية: إدراج 27 شركة طيران إيرانية ضمن قائمة العقوبات
مصر ترحب بالقرار البريطاني بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يستقبل لجنة المشروعات الخضراء الذكية عقب انتهاء أعمالها

محافظ الأقصر يستقبل لجنة المشروعات الخضراء الذكية عقب انتهاء أعمالها
محافظ الأقصر يستقبل لجنة المشروعات الخضراء الذكية عقب انتهاء أعمالها
شمس يونس

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أعضاء لجنة المشروعات الخضراء الذكية، عقب انتهاء أعمال اللجنة التي استمرت على مدار أسبوع، في إطار تقييم المشروعات المتقدمة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وكانت اللجنة قد استقبلت نحو عشرات المشروعات ، وجرى استبعاد عددًا من المشروعات لعدم استيفائها المكونين الأخضر والذكي وفقًا للمعايير المحددة،  فيما تم تمرير المشروعات المستوفية للشروط،  وتم وإجراء مقابلات شخصية مع أصحاب المشروعات للتعرف على تفاصيل مشروعاتهم ومدى توافقها مع معايير المبادرة.

وأكد محافظ الأقصر دعمه للمشروعات التي تستوفي المعايير، مشيرًا إلى أهمية المبادرة في تشجيع الأفكار والمشروعات التي تجمع بين البعد البيئي والتكنولوجي، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وكان  محافظ الأقصر، قد اعتمد المشروعات الفائزة على مستوى المحافظة، تمهيدًا لتصعيدها للمنافسة على مستوى الجمهورية.

وتضم اللجنة كلاً من: خالد سعيد، منسق المبادرة بمحافظة الأقصر، وماجي سلوانس، ممثل المجلس القومي للمرأة، والدكتور حمودة صالح، ممثل وزارة البيئة، والدكتور أحمد إسماعيل، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندسة رحاب أحمد، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأبو زيد محمد، ممثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد رضوان، عضو اللجنة، إلى جانب رشا محسن وتامر رفقي، ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

الاقصر اخبار الاقصر محافظ الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

الجبنة الرومي

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟

الأهلي

كأس القارات للأندية.. قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي السعودي وصن داونز

جولة محافظ القليوبية أمس

بعد جولة المحافظ .. لجنة التفتيش المالي والإداري تفحص مدرسة أحمد سمير ببنها

جانب من الجولة

الجلابية ليست السبب.. محافظ القليوبية يكشف سبب إعفاء مدير مدرسة برقطا

ترشيحاتنا

لاند روفر العسكرية

لاند روفر تكشف عن أحدث مركبة عسكرية مضادة للرصاص

شفروليه إكوينوكس

عيب في منفاخ وسادة هوائية صينية يتسبب في وفاة جديدة

انخفاض زيت المحرك

تحذير.. أسوأ عواقب انخفاض مستوى زيت المحرك

بالصور

جمال شعبان يشيد بمديرة مدرسة: صالحة أبو الفضل مواطنة تستحق التكريم.. ويطالب بصون كرامة المعلمين

جمال شعبان يشيد بالمديرة صالحة أبو الفضل
جمال شعبان يشيد بالمديرة صالحة أبو الفضل
جمال شعبان يشيد بالمديرة صالحة أبو الفضل

طريقة عمل طاجن سمك قشر البياض.. وصفة صعيدية بطعم مميز

طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن
طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن
طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن

قبل الذهاب للمدرسة.. فوائد كوب الحليب للطفل فى الصباح

فوائد كوب الحليب لطفلك فى الصباح
فوائد كوب الحليب لطفلك فى الصباح
فوائد كوب الحليب لطفلك فى الصباح

مصر تستعرض قوتها الجوية الضاربة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة مصر في معرض العلمين للطيران والفضاء
صورة من مشاركة مصر في معرض العلمين للطيران والفضاء
صورة من مشاركة مصر في معرض العلمين للطيران والفضاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد