محافظ الأقصر يستقبل لجنة المشروعات الخضراء الذكية عقب انتهاء أعمالها

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أعضاء لجنة المشروعات الخضراء الذكية، عقب انتهاء أعمال اللجنة التي استمرت على مدار أسبوع، في إطار تقييم المشروعات المتقدمة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وكانت اللجنة قد استقبلت نحو عشرات المشروعات ، وجرى استبعاد عددًا من المشروعات لعدم استيفائها المكونين الأخضر والذكي وفقًا للمعايير المحددة، فيما تم تمرير المشروعات المستوفية للشروط، وتم وإجراء مقابلات شخصية مع أصحاب المشروعات للتعرف على تفاصيل مشروعاتهم ومدى توافقها مع معايير المبادرة.

وأكد محافظ الأقصر دعمه للمشروعات التي تستوفي المعايير، مشيرًا إلى أهمية المبادرة في تشجيع الأفكار والمشروعات التي تجمع بين البعد البيئي والتكنولوجي، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وكان محافظ الأقصر، قد اعتمد المشروعات الفائزة على مستوى المحافظة، تمهيدًا لتصعيدها للمنافسة على مستوى الجمهورية.

وتضم اللجنة كلاً من: خالد سعيد، منسق المبادرة بمحافظة الأقصر، وماجي سلوانس، ممثل المجلس القومي للمرأة، والدكتور حمودة صالح، ممثل وزارة البيئة، والدكتور أحمد إسماعيل، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندسة رحاب أحمد، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأبو زيد محمد، ممثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد رضوان، عضو اللجنة، إلى جانب رشا محسن وتامر رفقي، ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.